Undersköterska till Hedegården korttidsverksamhet
Tanums kommun / Undersköterskejobb / Tanum Visa alla undersköterskejobb i Tanum
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till Hedegårdens korttidsverksamhet.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden maj till augusti. Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Hedegårdens korttidsverksamhet har i grunden 16 platser, fördelat på två enheter, inriktning demens, rehabilitering och palliativ vård.
Verksamheten arbetar utifrån biståndsbeslut och är till för personer som tillfälligtvis inte kan få sina behov tillgodosedda i hemmet. I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett varierande, roligt och utmanande arbete. Det ställer därför krav på god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet med fördjupningskurser i "vård och omsorg vid demenssjukdom", samt "Äldres Hälsa och livskvalitet " eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Intresse och kunskap om demenssjukdomar är meriterande. Kunskap och yrkeserfarenhet från arbete med demenssjukdomar är meriterande. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och erfarenhet av vård- och omsorgsarbete samt personlig lämplighet. Grundläggande datakunskaper är ett krav.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångsbestämmelserna för att erbjudas tjänst som undersköterska.Övrig information
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Tjänsten är dagsläget inom korttidsverksamheten, men anställningen gäller för Tanums kommun och det innebär att du kan bli placerad till annan del av verksamheten om behoven förändras. Du är välkommen med frågor till enhetschef Hanna Ljungberg telefon 0525-18566. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
