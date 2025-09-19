Undersköterska till Hälsocentralen Stöde, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2025-09-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Stöde är belägen ungefär 4,5 mil väster om Sundsvall. Hos oss finns specialistutbildade allmänläkare, ST-läkare, AT-läkare, distriktssjuksköterskor med olika specialkompetenser, undersköterskor/labratoriepersonal, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och rehabkoordinator.
Vi är ett härligt gäng som nu ser fram emot att välkomna en ny medarbetare! På enheten arbetar två undersköterskor var av en nu kommer att byta uppdrag vilket innebär att vi behöver förstärka vårt arbetslag med en ny undersköterska. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 80-100% med tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.
Undersköterska till Hälsocentralen Stöde, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på hälsocentral
Huvudsakligen provtagningsarbete
EKG/Audiogram/Bladderscan
Assistera läkare
Receptionsarbete och viss lokalvård
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgjord undersköterskeutbildning
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Maria Jonzon +46691251071 Jobbnummer
9516469