Undersköterska till Hälsocentralen Nyland, Kramfors
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Närsjukvårdsområde Väster har kommunerna Kramfors och Sollefteå som upptagningsområde och är tillsammans med närsjukvårdsområde norr och söder regionens organisation för att ge den vård som invånarna behöver ofta. Närsjukvårdsområde Väster har ett sjukhus, fem regiondrivna hälsocentraler samt Livsstilsmedicin Österåsen. I Kramfors kommun finns tre hälsocentraler som bedrivs av Region Västernorrland. Det är Hälsocentralen Nyland, Hälsocentralen Kramfors samt Hälsocentralen Höga Kusten.
Vi söker nu en undersköterska till hos på Hälsocentralen Nyland. Vår hälsocentral är belägen mitt i Världsarvet Höga Kusten med den underbara och nära naturen som det erbjuder av olika upplevelser. Dessutom har centralen en fantastisk utsikt över Ångermanälven och huset inrymmer även ett Apotek och kommunens hemtjänstpersonal.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till Hälsocentralen Nyland, KramforsPubliceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina arbetskollegor fördelar ni arbetet i teamet och verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Som undersköterska på hälsocentralen är arbetsuppgifterna bland annat att assistera läkare, att arbeta på laboratorium och mottagning med exempelvis omläggningar, suturer med mera. Att planera dagen, beställa material och arbeta med medicinteknisk apparatur är också en del av ditt arbete.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård, bedömningsmottagning eller annat teamarbete mot sköterskor och läkare
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
