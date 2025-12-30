Undersköterska till Hälsocentralen Kramfors
2025-12-30
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Kramfors är en av 5 hälsocentraler i vårt primärvårdsområde Väster. Kramfors HC är kommunens största och ligger belägen i centrala Kramfors. Hos oss har vi allting samlat under ett tak och vi har en stor kunskapsbank i form av vår erfarna personal inom olika professioner, samt samarbete med andra vårdinstanser.
Vår verksamhet står inför nya spännande utmaningar och hos oss får du en viktig roll där du är med och påverkar och formar framtidens hälso-och sjukvård. Du arbetar i en utvecklande miljö där vi tillsammans hittar nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge patienterna en god hälso- och sjukvård. Just du blir viktig för oss i vårt team i vår bedömningsmottagning och en förstärkning i hela personalgruppen, där vi tillsammans ska möta primärvårdens uppdrag. Här finns stora utvecklingsmöjligheter till utbildning, både intern och externt och mycket kompetensutbyte av varandra.
VI söker nu en undersköterska till vårt team på Hälsocentralen i Kramfors. Tjänsten avser en tillsvidare anställning, på heltid, med tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som är i ständig utveckling. Arbetet är omväxlande och roligt. Du använder din kliniska kompetens och ditt lugn för att skapa trygghet.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att:
Genomföra provtagning och andra uppgifter som ingår i att jobba på labb
Planerad mottagning
Vara en del av teamet i vår Bedömningsmottagning
Genomföra dagligt arbete med medicinsk apparatur
Telefon-inbokningar provtagningstider
Vara miljöombud
Tillsammans med dina arbetskollegor fördelar ni arbetet och verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Vi jobbar också mycket med kompetensväxling, vilket gör att du får möjligheten att utvecklas och din kompetens tillvaratas på en hög nivå. Tjänsten innebär arbete på dagtid, ej helger eller röda dagar.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet av arbete på Hälsocentral eller annan hälso-sjukvårdsavdelning/mottagning som bedöms likvärdig
Har erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor på arbetsplatsen
Har erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Nathalie Wiklund Jobbnummer
9666004