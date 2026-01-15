Undersköterska till Hälsocentralen centrum, Sundsvall
Undersköterskejobb
2026-01-15
Visa alla jobb hos Region Västernorrland
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Hälsocentralen Centrum ligger ett stenkast från Sundsvalls stadscentrum men ändå lummigt och grönt. Dina blivande arbetskamrater består av familje- och utbildningsläkare, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare samt ett psykosocialt team. Vi har även en barnavårdscentral. I byggnaden finns även 1177, Sundsvalls barnmorskemottagning, folktandvården och ekonomiservice.
Är du en flexibel, erfaren undersköterska som vill bli del av vårt arbetslag på Hälsocentralen Centrum? Vi söker nu en undersköterska till laboratoriet för en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Undersköterska till Hälsocentralen centrum, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina arbetskollegor fördelar ni arbetet och verkar för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Som undersköterska på hälsocentralen är arbetsuppgifterna bl.a. att assistera läkare och att arbeta på laboratorium, även beställning av material och arbeta med medicinteknisk apparatur är också en del av ditt arbete. Vi är flexibla så finns tid och utrymme så arbetar vi med kompetensutveckling.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har en cosmicutbildning
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
Är specialistundersköterska
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Helena Parment Isaksson +4660188312 Jobbnummer
9685035