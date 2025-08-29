Undersköterska till hälso- och sjukvårdsteam 11
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-08-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi dig som är undersköterska till hälso- och sjukvårdsfunktionens korttidsenhet!
Ditt nya jobb
Hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) har ett HS-team 11 som består av totalt 19 korttidsplatser.
Teamet har inriktning mot palliativ omvårdnad och mot medborgare med omfattande vård- och omsorgsbehov. Tillsammans med medborgaren bestämmer vi som personal vilka insatser som behövs och vart de ska leda. Målet är att skapa förutsättningar för att medborgaren ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Förutom omsorgsinsatser ingår det att dokumentera i verksamhetssystemet Combine, samt utforma en genomförandeplan med medborgaren, i enlighet med Socialtjänstlagen.
Som undersköterska hos oss kommer du, förutom att ansvara för omsorgen om de medborgare som vistas hos oss, även utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag ifrån ansvarig sjuksköterska.
Din kompetens
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska
- Specialistutbildning inom palliativ vård är meriterande, samt annan specialistutbildning som arbetsgivaren ser som lämplig kan vara av intresse
- Meriterande om du har erfarenhet inom vård- och omsorg eller av arbete med människor
- Du behärskar svenska språket i tal, skrift och läsförståelse då arbetet innefattar daglig kontakt med medborgare, kollegor, dokumentation och inläsning av information som berör arbetet
- Du har även god datorkunskap
- B-körkort är önskvärt men inget krav
När det gäller dina personliga kompetenser ser vi att du är en stabil och trygg person. Du har ett empatiskt förhållningssätt och är lyhörd inför medborgarens behov. Du är strukturerad samtidigt som du har ett flexibelt förhållningssätt, där du anpassar dig till ändrade omständigheter och situationer. Viktigt att du även är bra på att samarbeta, både med kollegor och övriga professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Välkommen till oss
Vi erbjuder dig ett värdefullt och omväxlande arbete och ett nära samarbete med olika yrkesprofessioner. Som ny medarbetare hos oss kommer vi överens om ett introduktionsprogram anpassat utifrån dina erfarenheter och förkunskaper, handledare utses.
Läs mer om Jönköpings kommun förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser flera tillsvidaretjänster, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, såväl vardag som helg. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad.
Vi tillämpar löpande urval, så välkommen in med din ansökan redan idag. Erbjudande om anställning på annan enhet kan bli aktuellt. För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga examensbevis/studieintyg i din ansökan.
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande Enhetschef Viktoria Forsgren, om du vill veta mer om tjänsten. Du finner kontaktuppgifter nedan.
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska till Hälso- och sjukvård!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/981". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Viktoria Forsgren, Enhetschef 036-102408 Jobbnummer
9483434