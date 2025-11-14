Undersköterska till Hagagårdens äldreboende
2025-11-14
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Hagagårdens äldreboende ligger i stadsdelen Noltorp, med närhet till centrala Alingsås. Boendet består av fyra avdelningar, två med fokus på demenssjukdom och två med inriktning gruppfys. I din roll kommer du att arbeta på samtliga fyra avdelningar utifrån verksamhetens behov, vilket gör uppdraget varierande och utvecklande.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du självständigt och i team med kollegor för att nå verksamhetens mål. Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, där vi utgår från varje brukares resurser och förmågor. På Hagagården har vi nyligen inlett arbetet med differentiering av arbetsuppgifter utifrån kompetens och utbildning. Du kommer att arbeta i en grupp bestående av biträden, vårdbiträden, undersköterskor och specialistundersköterskor, där samarbete är centralt.
Dina arbetsuppgifterna varierar beroende på brukarens behov och omfattar bland annat hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt delegering, personlig omvårdnad, serviceinsatser och kontakt med anhöriga. Du dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system samt upprättar och följer upp genomförandeplaner. Du är en nyckelperson i arbetet kring brukaren och bidrar till trygghet, delaktighet och en meningsfull vardag.
I början av 2026 inleder vi projektet med att utveckla en god och säker vård och omsorg. Vi befinner oss just nu i planeringsfasen, och arbetet kommer att innebära att varje undersköterska ansvarar för ett mindre antal brukare under hela arbetspasset.
Rollen kräver flexibilitet då du arbetar på alla fyra avdelningar, utifrån verksamhetens behov.
Tjänsten innebär schemalagd arbetstid, med arbete dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Du är van att arbeta i digitala system och har god kunskap om dokumentation. Du följer verksamhetens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt arbetar utifrån socialtjänstlagen, SoL §1:1.
Du har förmåga att dela med dig av information och idéer både muntligt och skriftligt, och kommunicerar tydligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
För att trivas i rollen är du trygg och arbetar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus. Du agerar utifrån fattade beslut och riktlinjer och bidrar aktivt till att de följs upp och utvecklas. Du har ett gott bemötande och samarbetar väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Löpande urval tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer utdraget "kontrollera egna uppgifter" via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289122". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Arbetsplats
Alingsås kommun, Äldreboende tätort Kontakt
Tf. Enhetschef
Viyan Khidher viyan.khider@alingsas.se 0322-616402 Jobbnummer
9604421