Undersköterska till gynekologiska vårdavdelningen
2025-11-17
Vill du jobba i ett team där vi skrattar, har roligt och värnar om både varandra och våra patienter så är det här arbetsplatsen för dig.
Här sätter vi stort värde i god arbetsmiljö och att det ska vara roligt och tryggt att gå till jobbet. Är du också en erfaren och stolt undersköterska så är det just dig vi söker. Hos oss kommer du få möjlighet att utvecklas inom både kirurgisk omvårdnad och inom det specifikt gynekologiska.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Hos oss på gynekologiska vårdavdelningen i Linköping sätter vi stort värde i hög kvalitet och rätt vård. Detta för att kunna möta behovet av gynekologisk vård för våra inneliggande patienter, vår jourverksamhet som pågår dygnet runt samt abortverksamhet.
Vi arbetar aktivt med arbetsmiljö, utveckling och trivsel. Varje måndag har vi utbildning, reflektion med kurator och präst eller APT på eftermiddagen.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor och även om dina förmåner hos oss.
På avdelningen arbetar vi i parvård, som är ett nära och viktigt samarbete mellan sjuksköterska och undersköterska. I varje vårdlag finns upp till sju patienter som vi tillsammans vårdar med patientens bästa i fokus. Som undersköterska ansvarar du tillsammans med sjuksköterskan för att våra patienter får rätt omvårdnad i varje given situation. I de dagliga arbetsuppgifterna i vårdlaget ingår basal och specifik omvårdnad, NEWS-kontroller, rondarbete, omläggningar, nutrition, inskrivning- och utskrivning av patienter, mobilisering samt förberedelser inför behandling med mera.
Kvällar, helger och nätter har vi jourmottagning på avdelningen. På jourmottagningen tar vi emot, förbereder och assisterar vid undersökning samt vid sexualiserat våld. Dagtid finns en erfaren sjuksköterska på plats som koordinator utöver vårdlagen och kvällstid samt nätter finns en joursjuksköterska på plats utöver vårdlaget.
Efter en tid när du är varm i kläderna kommer du att börja jobba natt och kommer då få ytterligare inskolning. Som undersköterska hos oss behöver du vara ansvarstagande och nyfiken samt ha fallenhet för god kommunikation och samarbete.
Arbetsgrupp
Vår arbetsgrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsköterskor, läkare, fysioterapeuter, kurator, operationsplanerare, bemanningssamordnare, verksamhetsutvecklare, forskningssjuksköterska och kontaksjuksköterskor.
Om dig
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1 400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi har behov av att rekrytera både till tillsvidaretjänster samt vikariat. Vi jobbar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
