Undersköterska till gynekologisk mottagning
2025-12-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
Gynekologisk mottagning i Hudiksvall är en del av kvinnosjukvården i Region Gävleborg. Mottagningen består av ett inarbetat team där vi värdesätter kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet högt. Här arbetar sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor, sekreterare och läkare. Verksamheten innefattar gynekologisk specialistvård med läkar-, sjuksköterske-, barnmorske- och abortmottagning. Här finns också specialistmödravård och ultraljudsmottagning för ultraljud under graviditet. Vi bedriver även dagkirurgisk operationsverksamhet och cancervård för gynekologisk cancer.
Publiceringsdatum2025-12-08

Arbetsuppgifter

Som undersköterska kommer du bland annat att arbeta med att
Som undersköterska kommer du bland annat att arbeta med att
• assistera läkare och barnmorska på sal vid mottagningsbesök
• assistera läkare vid mindre ingrepp och olika typer av behandlingar
• utföra medicinska kontroller som blodtryck, puls, saturation, provtagning av venösa och kapillära prover, odlingar med mera.
Hos oss får du
• arbeta i ett väl fungerande team bestående av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare
• ett självständigt arbete med eget ansvar.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, flexibel och bemöter både medarbetare och patienter på ett respektfullt och vänligt sätt. Du trivs att arbeta med människor och är serviceinriktad. Du är även självgående och arbetar tryggt och självständigt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott teamarbete för att säkerställa en hög kvalitet i vården.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
Meriterande är tidigare erfarenhet av mottagningsverksamhet och eller kvinnosjukvård.
Vi lägger stor vikt vid att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrund:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
