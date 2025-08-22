Undersköterska till gruppboende Vikingagården
2025-08-22
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
Vi söker nu undersköterskor till gruppboendet Vikingagården i Lessebo. Är du utbildad undersköterska med ett stort mod, har ett stort hjärta för äldrefrågor och som vill hjälpa oss att skapa en meningsfull vardag för dem vi är till för då är du kanske en av våra nya kollegor?
Vi arbetar med att ge våra boende individuellt stöd och god omvårdnad utifrån den enskildes specifika behov. Det är viktigt att skapa en trygg och meningsfull vardag för den enskilde.
Arbetsuppgifterna omfattar insatser så som personlig omsorg, socialt stöd och ledsagning samt serviceinsatser som tex städ och tvätt. Undersköterskans arbete innebär också att läsa och dokumentera enligt lagkraven i våra verksamhetssystem samt att arbeta med genomförandeplan som fast omsorgskontakt. Det förekommer även vissa delegerade insatser.Kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad undersköterska samt har erfarenhet av demensvård. Det är meriterande om du har annan påbyggnadsutbildning inom demens eller arbetat med BPSD. Personlig lämplighet värderas särskilt samt ett prestigelöst arbetssätt, du har den enskilde i fokus enligt IBIC och värnar om att sätta guldkant på vardagen. Som person är du lugn, trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta med andra.
Du har förmåga att sätta dig in i andra människors situation och är lyhörd för den enskildes behov. För att du ska trivas hos oss behöver du kunna ta ansvar och ha initiativförmåga samt vara kvalitetsmedveten och relationsskapande. Du behöver ha ett positivt tänkande där du tillsammans med dina kollegor skapar ett positivt arbetsklimat.
En förutsättning att lyckas i rollen är att du har intresse av att arbeta med människor samt att du värdesätter ett gott bemötande lika högt som oss. Vidare ser vi att du är lösningsfokuserad, har förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.
Andra förutsättningar för att trivas hos oss är att du är flexibel och kan anpassa dig till att dagens förutsättningar kan förändras under dagen, ha ett stort hjärta och arbeta med värme. Du behöver också vara trygg i dig själv och kunna förhålla dig på ett sätt som är anpassat till rådande situation. Du behöver även ha en god kommunikativ förmåga. Detta innebär att du har förmåga att lyssna, samtala och i dialog komma fram till olika lösningar i ditt dagliga arbete tillsammans med olika professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Verksamheten arbetar med olika digitala system, därför krävs en nyfikenhet i digitalt arbetssätt.
Då vi arbetar utifrån gällande riktlinjer och lagstiftning ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket både i tal, förståelse och skrift.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
