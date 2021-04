Undersköterska till Grännäs strand särskilt boende i Valdemarsvi - Nytida AB - Undersköterskejobb i Valdemarsvik

Prenumerera på nya jobb hos Nytida AB

Nytida AB / Undersköterskejobb / Valdemarsvik2021-04-09Grännäs strand söker två tillsvidareanställningar av undersköterska för dagtjänst. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 210418.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida [OBS Tas bort om du söker timanställda] samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerLedarskapsutbildade chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterFriskvårdsbidrag och skobidragKollektivavtalDitt uppdragI rollen som undersköterska utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.Om Grännäs strandGrännäs strand vårdboende ligger med havsutsikt i Valdemarsvik. Boendet byggdes 2008 anpassat för vår målgrupp. Åker du med buss till Valdemarsvik tar det 15 minuter att gå ut till Grännäsområdet där Grännäs strand ligger. De boende bor i egna handikappanpassade lägenheter med badrum och trinettkök. På Grännäs strand arbetar idag ca 35 omvårdnadspersonal där många har lång erfarenhet och hög kompetens för vår målgrupp. Boendet är bemannat dygnet runt, året om, nattetid med vaken personal. Vi har egen kock och anpassad mat för vår målgrupp. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och en sjuksköterska arbetar dagtid i vården. Vår läkare har rond en gång per månad och finns alltid att konsultera per telefon. Vi har tillgång till arbetsterapeut, sjukgymnast och logoped som följer upp behov av träning och hjälpmedel varannan vecka. Som undersköterska arbetar du dagtid, kvällar och helger enligt schema, tjänstgöringsgraden kan variera.Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig.Här arbetar vi med djur i vården och vi har regelbundna besök av terapihunden Bella.Din erfarenhet och kunskapVi gissar att du som söker dig till oss:har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människorär ansvarskännande och har en personlig mognadtrivs med att jobba i team och stötta dina kollegorDu har lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har körkort.Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.2021-04-09Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställningLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: 210501 eller efter överenskommelseSista ansökningsdag:210420För mer information kontakta: Gruppchef Anna Rolandson 073 525 41 34.Facklig kontakt: Kommunal tfn 010-442 90 32Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. ( https://team.nytida.se/) Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. ( http://www.nytida.se) Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning from 210501 eller efter överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-18Nytida AB5681365