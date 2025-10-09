Undersköterska till Gränna Äldreboende
2025-10-09
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Gränna äldreboende söker undersköterskor och vårdbiträden som vill bidra till att våra äldre får leva ett värdigt liv med trygghet och omsorg.
Välkommen till en arbetsplats där din kompetens och ditt engagemang verkligen behövs!
Ditt nya jobb
Som undersköterska arbetar du med omsorg och omvårdnad om de boende, såsom personlig omvårdnad, vardagliga sysslor som städ och tvätt, social stimulans, läkemedelshantering och diverse ansvarsområden. Detta arbete omfattar individanpassad hjälp i alla de delar som krävs för att den boende ska få ett så rikt och normalt liv som möjligt. I befattningen ingår även att ge vård och omsorg i livets slutskede samt palliativ vård. I arbetet ingår även ett aktivt kontaktmanskap, genomförandeplaner och social dokumentation.
Förutom relationen till hyresgästen så samarbetar du tätt med kollegor, samordnare och enhetschefer. Du har även kontakt med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och anhöriga i ditt arbete.
Din kompetens
För att trivas och lyckas i rollen som undersköterska på Gränna äldreboende ser vi att du har:
- Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet med inriktning undersköterska, eller motsvarande utbildning som ger behörighet att arbeta som undersköterska. Har du erfarenhet av vård- och omsorg kan det ersätta utbildningskravet.
- Språkkunskaper: Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna kommunicera med boende, anhöriga och kollegor samt dokumentera enligt gällande rutiner.
- Erfarenhet: Meriterande med tidigare arbete inom vård- omsorg.
- Digital kompetens: Vana vid att dokumentera i digitala system.
- Övrigt: Besitta god fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt
Som person är du flexibel och bra på att självständigt planera och utföra ditt arbete. Du är stabil och har förmågan att hantera en händelserik vardag och behålla lugnet även vid oförutsedda eller akuta händelser. Du har vidare även en god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga och ser till individens och verksamhetens bästa i ditt agerande och beslutsfattande.
Vi erbjuder dig
På Gränna äldreboende får du ett flexibelt och varierande arbete där din insats gör skillnad för hyresgästernas liv. Du kommer tillhöra ett stöttande team och ledning som värdesätter din insats där du även har en viktig roll i att driva verksamhetens utvecklings-och förbättringsarbete framåt. Vidare får du en stimulerande arbetsmiljö med utrymme för personlig och professionell utveckling.
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett flexibelt och varierande jobb tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag
Välkommen till oss
Gränna äldreboende ligger centralt beläget i vackra Gränna med närhet till affärer, apotek, vårdcentral, hamnallén och bra promenadstråk. Boendet består av sex enheter fördelat i en korttidsenhet, två demensenheter och tre enheter för särskilda boenden, totalt 61 lägenheter. Vi har en vacker innergård med rabatter, grönytor och växthus som används flitigt under sommarmånaderna.
Bra att veta
Rekryteringen avser fyra tillsvidaretjänster med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Vi söker även dig som är intresserad av timvikariat. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll såväl vardag som helg. Erbjudande om anställning på annan enhet kan bli aktuellt.
För dig som inte bor i Gränna eller närområdet är det till din fördel om du har B-körkort och tillgång till bil då bussförbindelserna är sämre under kvällar och helger.
Urval sker löpande, välkommen med din ansökan idag!
Vill du veta mer?
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschefer nedan.
Fackliga representanter:
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska till Gränna äldreboende!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
