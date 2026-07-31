Undersköterska till Graningebyn hemtjänst/Boende
Sollefteå kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Sollefteå Visa alla undersköterskejobb i Sollefteå
2026-07-31
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Vill du göra skillnad – på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka – och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Graningebyn är en Intraprenad och en samlingsplats i Graninge som ligger ca 3 mil från Sollefteå. Vi bedriver en restaurang som tillagar husmanskost till våra brukare och matgäster utifrån. Här finns ett särskilt boende med 9 st. lägenheter, 4 st. platser på demensboende samt ett Trygghetsboende med 13 lägenheter- allt i samma hus. Vi utför även hemtjänst. Här bor människor med framtidstro.
Välkommen till Sollefteå – här gör vi skillnad, tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är ditt grunduppdrag att med brukarens behov i centrum ge god och individuell omvårdnad och service. Du arbetar utifrån biståndsbeslut och genomförandeplan, alltid med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
En viktig del av ditt arbete är att skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande för varje brukare. Du ser varje person som en individ ocharbetar aktivt för att brukaren ska känna sig delaktig och få möjlighet att påverka hur insatser genomförs utifrån sina egna behov och önskemål.
Vi har en gemensam samverkan i arbetslaget genom att arbeta både ute i hemtjänst, på det särskilda boendet och demensboendet.
I rollen ingår även IT-baserad dokumentation och administration, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att bidra aktivt till en god arbetsmiljö.
Vi arbetar efter äldreomsorgens värdegrund: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel.
Demensutbildning är meriterande.
Du har datavana samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då dokumentation gällande de enskildas allmäntillstånd och viktiga händelser ingår i arbetsuppgifterna.
Du är ansvarstagande, har ett tydligt förhållningssätt och kan jobba självständigt. Samarbete med andra är en viktig del av arbetet därför är god samarbetsförmåga en viktig egenskap hos dig som söker jobb hos oss. Du är trygg i dig själv och känner dig bekväm med att arbeta med personer som har ett stort behov av trygghet, kontinuitet och struktur.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: http://polisen.se
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mejl.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Kommun
(org.nr 212000-2437)
Sollefteå (visa karta
)
881 80 SOLLEFTEÅ Arbetsplats
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Camilla Öberg +46620682967 Jobbnummer
10017233