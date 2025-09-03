Undersköterska till Göteborg
SYNLAB Sverige AB är en del av SYNLAB-koncernen, Europas ledande leverantör av medicinsk diagnostisk service. På SYNLAB känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. Vi jobbar hela tiden med respekt för individen och med patienten i fokus, samt med förbättringsarbete för att kunna ligga i framkant inom den diagnostiska verksamheten. Möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Undersköterska med erfarenhet av provtagning till SYNLAB GöteborgPubliceringsdatum2025-09-03Om företaget
Vi är en av Sveriges största privata leverantörer av laboratoriemedicinska tjänster inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och patologi/cytologi. Vi driver även ett antal närlaboratorier runt om i Stockholmsregionen, Uppsala och i Göteborg. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av rutinanalyser och mer specialiserade undersökningar. Verksamheten genomsyras av ett starkt engagemang och ett ständigt pågående arbete för förbättrad kvalitet inom alla områden. Du kan hitta mer information om oss på vår hemsida: https://www.synlab.se
Vi söker nu en undersköterskor som vill vara med i vårt team på SYNLAB.Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du dagligen får omväxlande arbetsuppgifter med både provtagning och patientnära analyser. Du kommer att arbeta nära patienten och med stort kundfokus. Du arbetar självständig men kan även tänka dig att arbeta i grupp.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Du som söker har erfarenhet av provtagning och patientnära analyser.
Tjänsten är inom en ackrediterad verksamhet där stor vikt läggs på standardiserade arbetssätt och hög kvalitet på de arbetet vi utför åt våra beställare samt patienten bakom varje prov. Vi söker därför dig som är strukturerad, noggrann, kvalitetsmedveten, självgående och driven. Det är även viktigt att du har god samarbetsförmåga samt gillar att arbeta med ständiga förbättringar och har en vilja att påverka och utveckla verksamheten. Laboratoriets arbete styrs av dokument som är författade på svenska och du behöver därför ha mycket goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
I denna rekrytering läggs även stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som har en kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med dina nya kollegor och kunder. I utbyte erbjuder vi en dynamisk verksamhet som arbetar med korta beslutsvägar, långsiktighet och hög kvalitet.
Övrig information
• Anställningsform: heltid
• Arbetet utförs dagtid under vardagar
• Tillträde sker snarast, enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
• Vi har kollektivavtal
Ansökan och kontakt
Vi hoppas att du tycker att denna tjänst låter spännande och att du är nyfiken på att arbeta med oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2025-10-02 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Elsa Beraki på tel. 010 251 42 41.
Hoppas att vi hörs!
SYNLAB är representerad i fler än 20 länder över fyra kontinenter och har en ledande position på de flesta marknader. Över 24 000 anställda bidrar varje dag till koncernens framgångar i alla länder, i närapå 400 laboratorier och mer än 1 800 närlaboratorier. SYNLAB erbjuder ett komplett utbud av innovativ och pålitlig medicinsk diagnostik för hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin.
