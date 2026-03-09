Undersköterska till Gillebergets Hälsocentral, Sundsvall
2026-03-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Som en del av Närsjukvårdsområde Söder har vi Hälsocentralen Gilleberget som ligger i Skönsberg, cirka 3km norr om Sundsvall centrum. Skönsberg är Sundsvalls största stadsdel och omtalas som "staden i staden". Några hundra meter ned mot havet ligger strövområden och promenadvägar i Ortviksparketn, där det också är nära till småbåtshamnen. Till och från Skönsberg finns goda bussförbindelser.
Vi söker en undersköterska med erfarenhet av psykiatri som vill arbeta i vårt psykosociala team. Du kommer att möta patienter med varierande grad av psykisk ohälsa och bidra till att stärka vår tillgänglighet och kontinuitet inom första linjens psykiatri.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse.
Mottagningsarbete med fokus på patienter med psykisk ohälsa
Provtagning
Ordinarie mottagningsarbete
Telefonrådgivning och bedömning
Samarbete i det psykosociala teamet tillsammans med psykologer, kuratorer, rehabkoordinator och läkare
Stöd i att samordna kontakter med andra vårdaktörer vid behov
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har tidigare arbetat som undersköterska inom psykiatri
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självständighet
Relationsskapande
Samarbetsförmåga
Kulturell medvetenhet
Vi ser gärna att du som söker har god förmåga att skapa trygghet, lyssna aktivt och bemöta människor i svåra situationer. Som person trivs du med tydliga arbetsflöden och att arbeta självständigt.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anna Elmerfeldt-Wallinder +4660135401 Jobbnummer
9784445