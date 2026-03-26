Undersköterska till Gävle Strand Din hälsocentral
2026-03-26
I ett av Gävles nyaste bostadsområden i inre hamnen där Gavleån möter havet ligger Gävle Strand Din hälsocentral. Vi har funnits sedan hösten 2020 i helt nybyggda lokaler i Tullhuset på Alderholmen, med nära anslutning till buss och tågstation vilket ger goda pendlingsmöjligheter.
På Gävle Strand Din hälsocentral bedriver vi sedvanlig primärvård, inklusive provtagning, distriktssköterskemottagning, läkarmottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi, sjukgymnastik och hembesök. Vi har också en undersköterskemottagning som är en del av vårt akuta flöde.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
På vår undersköterskemottagning kommer du arbeta med sedvanliga undersköterskeuppgifter samt vara assistans vid läkar- och sjuksköterskemottagningar. Visst arbete kan ske på delegation.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• provtagning
• omläggningar
• EKG-undersökningar.
Hos oss får du
• utvecklas i din yrkesroll i en fantastisk medarbetargrupp
• arbeta i team med läkare och sjuksköterskor
• arbeta i ljusa fina anpassade lokaler.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående och tar egna initiativ i det dagliga arbetet, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper. Med din serviceinriktade inställning sätter du alltid patienten i fokus och bemöter med respekt och omtanke.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
Har du erfarenhet av att ha arbetat på hälsocentral eller i journalsystemet Cosmic är det meriterande.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Region Gävleborg har bildat ett bolag av de offentligt drivna hälsocentralerna- och barnavårdscentralerna i länet. Bolaget ska utveckla primärvården och göra den mer tillgänglig och anpassad efter invånarnas behov.
Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg. Medarbetarna arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Kontakt
Torbjörn Eriksson, vårdenhetschef torbjorn.eriksson@regiongavleborg.se 070-204 29 67 Jobbnummer
9821858