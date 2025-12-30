Undersköterska till gastroenterologisk mottagning i framkant
2025-12-30
Magtarmmedicinska klinikens öppenvårdsmottagning söker undersköterska - är det dig vi söker?
Vårt erbjudande
För livet framåt.
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Mag- tarmmedicinska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är gastroenterologisk regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken består av en öppenvårdsmottagning för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), leversjukdom och funktionell magtarmsjukdom (neurogastroenterologi), dagvård, slutenvårdsavdelning och endoskopi. Kliniken erbjuder sjukvård, omvårdnad och utbildning genom kompetens, empati och fruktbar forskning i ett gott arbetsklimat.
Vår klinik lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för vård av hög kvalitet. Vi tar tillvara på varje medarbetares kunskap och engagemang. Vi tror på delaktighet och ansvar, där du som medarbetare är med och driver verksamheten framåt genom initiativ, samarbete och utvecklingsarbete.
Tillsammans skapar vi en arbetsplats där både patienter och medarbetare kan känna trygghet och stolthet. Läs gärna om våra förmåner och vår karriärstege för undersköterskor.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du som undersköterska i samtliga våra team inom IBD, lever och neurogastroenterologi. Mottagningen har ett nära samarbete med den kirurgiska kliniken och ett nationellt uppdrag inom rekonstruktiv kirurgi vid IBD. Inledningsvis får du en bred introduktion i verksamheten, med målet att efter en hand fördjupa dig mot just IBD och vårt kirurgiska team. Detta ger dig möjlighet att arbeta i en verksamhet med hög specialisering och utveckling i framkant.
Som undersköterska hos oss arbetar du självständigt med stort eget ansvar i en varierad vardag. Arbetet innefattar direkt patientkontakt på mottagningen, men även kontakt via telefon och digitala e-tjänster. I dina arbetsuppgifter ingår bokning och logistik kring undersökningar, provtagning samt att assistera vid sigmoideoskopier. Du hanterar även administrativa uppgifter som är en viktig del av mottagningens flöde och kvalitet.
Arbetsgrupp
Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du får vara delaktig i att utveckla arbetssätt och rutiner. Hos oss står patientens perspektiv och säkerhet i fokus, och du är en betydelsefull del i att skapa en trygg, effektiv och professionell vård.
Forskning är högt prioriterat på kliniken och vi bedriver forskning på hög nivå inom alla våra sektioner. Du kommer att jobba med kliniska studier, i nära samarbete med forskarna, och bland annat ta och hantera prover, organisera patientflöden samt ansvara för insamling och inmatning av formulär.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med inriktning sjukvård.
Baskrav för anställning av undersköterska:
• Godkänd gymnasieutbildning lägst 2250 poäng, Vård- och omsorgsprogrammet eller
motsvarande
• För vuxenutbildningen godkänd gymnasieutbildning motsvarande lägst 1400 poäng
inom Vård- och omsorgsutbildningen eller motsvarande.
• Betygskriterier: Lägst betyget E i samtliga kurser (godkänd).
• Önskvärt är ett utfärdat diplom från certifierad utbildning via Vård- och Omsorgscollege, gäller både ungdoms- och vuxenutbildningen.
Du har gärna erfarenhet av mottagningsarbete och administrativt arbete i Cosmic. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Det är meriterande med pedagogisk erfarenhet samt goda kunskaper i engelska.
Du vill utveckla din professionella roll och inhämta mängder med kunskap. Du gillar att jobba självständigt och med varierande arbetsuppgifter. Som person är du positiv, självständig, flexibel, initiativrik och har en vilja att tillsammans med övriga medarbetare i teamet utveckla verksamheten. Du har även förmåga att planera, prioritera och strukturera ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga, är målmedveten samt ansvarstagande. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Magtarmmedicinska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef Thérese Wilhelmson Therese.Wilhelmson@regionostergotland.se Jobbnummer
9666266