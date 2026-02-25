Undersköterska till Garverivägens korttidsboende
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Garverivägens vård- och omsorgsboende är beläget i Älvängen.
Här finns 50 bostäder fördelat på fem enheter, inriktade mot demens, somatik, kommunens korttidsenhet och växelvård. Som anställd på Garverivägen arbetar du på samtliga enheter, men har en ordinarie enhet. Vi söker nu 2 nya medarbetare.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla korttidsenheten, växelvården och tycker om utmaningar. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt. Hos oss ges du möjlighet till en bredd av arbetsuppgifter - den ena dagen är inte den andra lik! Vi kan erbjuda ett arbete som är både roligt och stimulerande där du tillsammans med erfarna och härliga kollegor ger den enskilde en god omsorg!
Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket kring omsorgstagaren. Vi erbjuder dig ett meningsfullt, lärorikt och omväxlande arbete i en spännande miljö. Att arbeta inom vård och omsorg är att göra skillnad i vardagen för de personer som är i behov av just ditt stöd och din hjälp. Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
På vårt boende utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen. Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Vi möter människor med olika behov och skiftande förutsättningar vilket ställer stora krav på dig som omvårdnadspersonal. Ditt arbetssätt ska ha sin utgångspunkt i ett salutogent samt personcentrerat arbets- och förhållningssätt. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket bland annat innebär att samordna insatser för att kunna ge en individuellt inriktad vård och omsorg.
I arbetet ingår även att utföra ordination och delegerade uppgifter från hemsjukvården samt dokumentation av dessa enligt HSL, hälso- och sjukvårdslagen. Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och utveckla äldreomsorgen och tycker om utmaningar. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt för dig! Du har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg. Avseende tillsvidareanställningen har du utbildning som undersköterska. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt har god datorvana.
Du kommer att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer. Vi ser att du tar ansvar för att bidra till verksamheten med en positiv attityd.Övrig information
Schema med dag- och kvällstjänstgöring samt tjänstgöring varannan helg.
Heltid som norm, med rätt till deltidsanställning.
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till ett förmånligt pris.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen, vid anställning. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vid ett erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
