Undersköterska till Gamla Uppsala Löten hemvård
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala
2026-02-13
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du jobba nära människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som tar egna initiativ och tycker om att utveckla arbetet. Hos oss blir du en del av en stabil och kompetent arbetsgrupp där många trivs och stannar länge.
Vi erbjuder
Här får du vara del av en verksamhet där vi utvecklas tillsammans och där din insats verkligen märks. Vi är en stabil och trygg arbetsgrupp med både erfarenhet och engagemang där många stannar länge tack vare goda kollegor, ett fint arbetsklimat och en nära kontakt med brukarna. Nu när fler äldre i området behöver vår hjälp växer uppdraget, och därför behöver vi också växa som arbetsgrupp.
Om arbetsplatsen
Gamla Uppsala Löten hemvård är en hemtjänstverksamhet där vi hjälper äldre personer att bo kvar hemma så länge som möjligt. Hos oss blir du en del av en erfaren arbetsgrupp som arbetar tillsammans för att skapa en trygg och god omsorg för våra brukare i området.
Arbetet innebär dag- och kvällspass enligt ett 8-veckors schema, inklusive arbete varannan helg. Hos oss jobbar du självständigt men har alltid kollegor, planerare och chefer nära till hands på telefon. För att kunna ta dig mellan brukarna behöver du kunna cykla.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
I denna roll behöver du kunna ta stort eget ansvar. Vi välkomnar dig som tar egna initiativ och tycker om att driva arbetet framåt. Hos oss finns utrymme att ta ombudsroller och bidra till utvecklingen av verksamheten. Ett gott självledarskap är viktigt.
Som undersköterska hos oss arbetar du i brukarnas egna hem och hjälper till utifrån de insatser biståndshandläggaren beslutat. Det kan till exempel vara:
• städ och inköp
• hjälp med måltider och personlig hygien
• ge mediciner efter delegering
• social samvaro och tillsyn
Du arbetar ofta självständigt, men ingår i ett team där alla hjälper varandra.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är undersköterska med skyddad yrkestitel eller har flerårig erfarenhet som vårdbiträde men då ställer vi också krav på körkort
• har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• kan cykla i alla väder
Personliga förmågor
Vi söker dig som är initiativtagande och självständig, som trivs med att sätta igång saker och följa dem hela vägen till ett bra resultat. Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig om planeringen ändras. Du är också stabil och lugn, även i stressade situationer, och kan behålla fokus. För att lyckas i rollen behöver du ha en god empatisk förmåga, kunna förstå brukarnas situation och möta dem på ett respektfullt sätt. Dessutom ser du till helheten, förstår ditt uppdrag och arbetar för verksamhetens bästa.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Eva Kreuzer, verksamhetschef, 018-7277666.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018- 7263957.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
