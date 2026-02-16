Undersköterska till Gamla Övägen 27
Är du en positiv och kompetent undersköterska som gillar utmaningar och trivs med att jobba i ett högt tempo? Då kan det vara dig vi söker nu när vi utökar vår personalgrupp!
Vilka är vi?
Gamla Övägen är ett korttidsboende beläget nära Vrinnevisjukhuset med 64 platser, varav ett par växelvårdplatser. Här får du arbeta tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeut. Boendet tillhör Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun och vårt uppdrag är att tillhandahålla platser för brukare som efter exempelvis sjukhusvistelse av olika anledningar inte kan gå tillbaka till sitt ordinära boende för tillfället.
Att jobba hos oss innebär stort personligt ansvar, omväxlande dagar samt möjlighet till utveckling. Då vi har ett högt tempo och stundvis högt patientflöde samt boende som snabbt förändras i sitt allmäntillstånd krävs en hög kompetens på de undersköterskor som jobbar hos oss. Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du har ansvar för de boende tillsammans med dina undersköterskekollegor. Du utför omvårdnad så som hygien, städning och tvätt. Medicindelning, hantering av olika typer av injektioner och avancerade medicintekniska produkter så som PEG, tracheostomi med mera förkommer också.
Våra boende kan snabbt förändras i allmäntillstånd och du ansvarar för att kunna bedöma behov av kontakt med sjuksköterska eller annan åtgärd. Vi har flera projekt på gång och det finns möjlighet att delta i utvecklingsarbete inom olika områden.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt Socialstyrelsens bestämmelser gärna med några års erfarenhet av arbetet. Vi ser gärna att du tidigare arbetat inom korttidsvård, och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av servicearbete och bemötande av människor i olika situationer samt erfarenhet av delegering, exempelvis medicin- och insulinhantering.
Då vi bland annat har patienter med demenssjukdom ser vi gärna att du har utbildning eller intresse inom område. Även palliativ vård är en del av vår verksamhet så kunskap och/eller intresse inom detta området är också meriterande.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och flexibel. Eftersom vi möter många anhöriga i svåra situationer har du nytta av din goda social kompetens samt ditt respektfulla bemötande. Du har vilja att utvecklas och fortsätta jobba för en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 4
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 1 mars, urval sker löpande
Kontakt: Enhetschef Lena Bodrikow på 011-15 67 98 lena.bodrikow@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
