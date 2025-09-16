Undersköterska till Gamla Herrgården
2025-09-16
Vill du ha ett arbete där du får göra konkret skillnad för människor varje dag? Som undersköterska i hemtjänsten får du möjlighet till ett meningsfullt och varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Vi söker nu engagerade och ansvarsfulla undersköterskor till hemtjänsten Gamla Herrgården.
Hemtjänsten Gamla Herrgården består av ett trettiotal medarbetare som under dag och kvällstid utför personlig vård och omsorg till kunder i deras hem. Hos oss får du arbeta nära människor, skapa trygghet och bidra till en värdig och meningsfull vardag. Det här är ett jobb där din insats verkligen spelar roll.
Vår grupp är centralt belägen och utför insatser i stadsdelarna Östanfors, Gamla Herrgården och Elsborg. Vi har en bil i verksamheten, och förflyttar oss främst med cykel till våra kunder. Du arbetar till största del självständigt, följer ett digitalt schema och förflyttar dig mellan olika adresser under dagen. Här är det viktigt att du är flexibel, initiativrik och trygg i att fatta egna beslut.
Arbetet innebär att stödja människor i deras vardag och skapa en trygg, värdig och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassade efter individens behov, och du bidrar till både praktisk hjälp och social gemenskap:
• Personlig vård: Du hjälper till med personlig hygien, påklädning, måltider och medicinering. Vissa omsorgstagare har stort vårdbehov, vilket innebär att hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår som en del av arbetet.
• Praktisk hjälp: Du stöttar med sysslor som städning, tvätt och inköp för att underlätta vardagen. Ditt arbete bidrar till att omsorgstagarna kan känna sig självständiga och bekväma i sina hem. Arbetet kan också innebära att hjälpa till med förflyttningar för att säkerställa trygghet och bekvämlighet i deras dagliga liv.
• Socialt stöd: Genom att delta i promenader, samtal och olika aktiviteter skapar du trivsel och en meningsfull vardag. Du arbetar för att bryta ensamhet och stärka omsorgstagarnas välmående, både fysiskt och mentalt. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
• Dator- och mobilvana
• Cykelvana (cyklar används främst som färdmedel)
Vid påbörjad tjänst är medicin- och insulindelegation ett krav
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att hjälpa andra och tycker om att arbeta nära människor. Du är lyhörd och trygg i mötet med andra, och med ditt positiva och lösningsorienterade förhållningssätt skapar du både trygghet och glädje i vardagen. Samarbete är en självklarhet för dig, och du bidrar till en stark teamkänsla samtidigt som du trivs med att ta eget ansvar.
Du är flexibel och anpassar dig smidigt efter olika situationer och förändrade förutsättningar. Med din ansvarsfullhet och professionalism säkerställer du att varje individ får det stöd de behöver. Som person är du serviceinriktad och ser till varje individs unika behov, samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer med kunder, kollegor och anhöriga.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete inom hemtjänst
• Erfarenhet av delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
• Kunskap om geriatrik, rehabilitering, hemsjukvård, demens, palliativ vård, psykiatri ochfunktionsnedsättning
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva och planeringsverktyget TES.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Som tillsvidareanställd i Falu Kommun omfattas du av avtalet Heltid till alla vilket innebär att tjänstgöringsgraden väljs vid nyanställning och därefter årsvis. Verksamhet bedrivs idag mellan kl. 06:45 och 22.00, helgtjänstgöring är en del av arbetet.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 blev befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst. När du visar upp beviset om skyddad titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
