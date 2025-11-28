Undersköterska till Furulidens särskilt boende
2025-11-28
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Vi söker undersköterskor till Furulidens säbo och demensavdelningar. Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av äldre- och demensvård. Du kommer att få vara en del av en personalgrupp där vi kommer lägga stort fokus på värdegrund och patientsäkerhet.
Du kommer att arbeta med omvårdnad och omsorg om de boende och sedvanliga förekommande arbetsuppgifter på ett boende för äldre. Du kommer att vara kontaktperson för 1-2 boenden, där fokus kommer att ligga på den boendes behov.
Tjänsten innefattar både dagtid, kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och det bedöms positivt om du har erfarenhet av äldre- och demensvård. Du måste ha goda kunskaper i det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Goda datakunskaper är också en fördel då det ingår i arbetet att kunna arbeta i olika datasystem.
Arbetet anpassas utifrån brukarnas behov och kan förändras snabbt. Vi ser därför att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och i ditt arbetssätt kunna ändra synsätt och förhållningssätt. Du tar initiativ till nya förslag och arbetssätt och är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.
Det är viktigt att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående och att du har ett intresse och en vilja och förmåga att hjälpa andra till att hitta lösningar. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger andra utrymme i gruppen. Det är viktigt att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt identifierar och utvecklar relationer. Du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär samarbete med boende, anhöriga och personal.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
