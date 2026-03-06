Undersköterska till Furugården
2026-03-06
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi på Furugårdens vård- och omsorgsboende arbetar för att ge en trygg, värdig och individanpassad omsorg till våra äldre. Nu söker vi tre engagerade undersköterskor som vill vara med och göra skillnad i våra kunders vardag.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, bemötande och samarbete är grunden i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats med ett positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra, delar med oss av kunskap och utvecklas tillsammans.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* Ge individuell och behovsanpassad omvårdnad utifrån kundens genomförandeplan.
* Stödja kunder i personlig hygien, på- och avklädning samt övriga dagliga aktiviteter.
* Ge stöd vid måltider och bidra till en lugn och trivsam måltidssituation.
* Utföra serviceinsatser såsom städning och tvätt enligt biståndsbeslut.
* Hantera och administrera läkemedel enligt delegering, ha kontaktmannaskap.
* Ha kontakt med anhöriga och vara en länk mellan kund och verksamhet.
* Dokumentera sociala och medicinska insatser enligt gällande riktlinjer.
* Arbeta hälsofrämjande och förebyggande med kundens självständighet i fokus.
I rollen ingår även att du samarbetar nära dina kollegor och andra yrkesprofessioner för att säkerställa en trygg, säker och sammanhållen omsorg för våra kunder. Du är delaktig i verksamhetens utvecklingsarbete och bidrar aktivt till att upprätthålla och utveckla kvaliteten i det dagliga arbetet genom engagemang, ansvarstagande och ett professionellt förhållningssätt.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. För dig är det självklart att utgå från denna värdegrund i mötet med kunderna, anhöriga och varandra. Arbetsklimatet är positivt och vi jobbar tillsammans, stöttar och ställer upp för varandra. För oss är det självklart att vi delar den kunskap vi besitter för att utvecklas och främja ett gott samarbete. Arbetstiderna innefattar dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Du är en engagerad undersköterska som skapar trygghet, värdighet och delaktighet i varje kunds vardag. Med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt prioriterar du kvalitet, ansvar och gott bemötande. Genom ditt engagemang och din kompetens bidrar du till en meningsfull och individanpassad omsorg med kunden i centrum.
* Utbildad undersköterska och ha intyg, skyddad titel för undersköterskor från Socialstyrelsen.
* Erfarenhet av medicindelegering.
* Dokumentationsvana, gärna i Treserva.
* God förmåga att kommunicera i tal och skrift.
Det är önskvärt för tjänsten om du kan tala finska och om du tidigare varit fast omsorgskontakt och kan upprätta genomförandeplaner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du:
* Trygg, stabil och inger förtroende.
* Empatisk, lyhörd och respektfull i mötet med andra.
* Flexibel och anpassningsbar vid förändringar.
* Lösningsorienterad och ansvarstagande.
* God på samarbete med ett prestigelöst förhållningssätt.
* Kommunikativ och kan anpassa ditt budskap efter mottagare och situation.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt team!
Ta chansen att bli en del av en arbetsplats där ditt engagemang gör skillnad varje dag.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
