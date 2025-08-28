Undersköterska till Fovea Ögonklinik i Norrköping
2025-08-28
Är du engagerad undersköterska med erfarenhet inom ögonsjukvård? Trivs du med att arbeta i en dynamisk och patientfokuserad miljö? Vi på Fovea Ögonklinik söker nu en undersköterska till vårt team!
Fovea Ögonklinik är en klinik inom ögonvård med fokus på att erbjuda högkvalitativ behandling och omvårdnad till våra patienter. Vi arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Vi arbetar med de senaste teknikerna inom ögonsjukvård och har en stark värdegrund som bygger på patientcentrering, kvalitet och teamwork. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö med kompetenta kollegor.Om tjänsten
Vi söker en engagerad och erfaren undersköterska till vår ögonklinik. Som undersköterska hos oss kommer du att ha en central roll i vår verksamhet och arbeta med ett brett spektrum av ögonsjukdomar och behandlingar. Du kommer att samarbeta med resten av teamet för att säkerställa att våra patienter får den bästa möjliga vården. Dina arbetsuppgifter
Assistera vid ögonoperationer, inklusive förberedelse och hantering av operationsutrustning.
Förbereda patienter inför undersökningar och operationer.
Hantera och sterilisera instrumenten.
Utföra synundersökningar och andra enklare undersökningar.
Ge stöd och vägledning till patienter före och efter operation.
Administrativa uppgifter såsom dokumentation och patientregistrering.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med erfarenhet inom hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av att arbeta på en ögonklinik är en merit.
Erfarenhet av operation, assistering och instrumenthantering, särskilt inom ögonkirurgi.
Goda kunskaper i sterilteknik.
Förmåga att arbeta strukturerat och under tidspress.
Empatisk och professionell inställning till patienter och kollegor.
Meriterande om du har arbetat med Cosmic journalsystemet.
Vi erbjuder:
En tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Hel eller deltid med flexibla arbetstider.
En stimulerande och omväxlande arbetsmiljö där man får möjlighet att arbeta med den senaste teknologin inom ögonvård.
Flexibla arbetstider och en balans mellan arbete och fritid.
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor inklusive pension, friskvårdsbidrag.Så ansöker du
Är du den vi söker? Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@foveaogonklinik.se
Sista ansökningsdag är 14 september 2025, men intervjuerna sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Via email
E-post: jobb@foveaogonklinik.se
Detta är ett heltidsjobb.
Slottsgatan 116
602 22 NORRKÖPING
Fovea Ögonklinik
