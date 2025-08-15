Undersköterska till Förlossning och BB, Sundsvall
2025-08-15
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Inom Förlossningen och BB/gynekologiskvårdavdelning 12 i Sundsvall arbetar runt 80 medarbetare och hanterar ungefär 1500 förlossningar per år. I vår personalgrupp finns en samlad kompetens av läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har ett nära samarbete med sjukhusets neonatalavdelning som ligger i närliggande lokaler. På vår arbetsplats arbetar vi med ständiga förbättringar i verksamheten för att skapa en god arbetsmiljö, effektiva processer och för att möta patientens behov.
Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta hand om andra och att få människor att må bättre. Undersköterskan är en viktig och självklar roll i teamet och ditt arbete bidrar till en patientsäker vård av god kvalité. För att växa i yrkesrollen och ge den bästa vården anser vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till ständig utveckling.
Vi söker nu undersköterskor för vikariat till hösten 2025 med placeringsort i Sundsvall. Tjänsten avser vikariatsanställning på heltid under en sexmånadersperiod med eventuell möjlighet till förlängning och tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska utför du varierande undersköterskeuppgifter som förekommer på en vårdavdelning, exempelvis:
Basal omvårdnad av bland annat nyblivna föräldrar och barn
Kontroll av vitalparametrar
Sårvård/provtagningar
Vård av gynekologiska- och gynonkologiska patienter
Att bistå vid förlossning
Vikariatet innebär skiftarbete inklusive varannan helg. Individuell schemaläggning med arbetstidsmodell. Vi planerar din inskolning beroende på tidigare erfarenhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har fullgod undersköterskeutbildning
Har god kunskap i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet inom akutsjukvård och/eller förlossnings-, BB/gynekologisk-vård.
Har mycket god kunskap i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Ersättning
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:205".
Kontakt
Rekryterande chef
Erica Hagman +4660181534 Jobbnummer
9459392