Undersköterska till Fjällbacka service äldreboende
2025-09-30
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till Fjällbacka service äldreboende.
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till Fjällbacka service äldreboende.
Arbetet innebär dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Du kommer att arbeta på hela Fjällbacka service. Du kommer att ha en hemavdelning men arbetet kommer att utföras på olika enheter. Tjänsten är tillsvidare på heltid.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett roligt arbete som är mycket varierande. Arbetet kräver god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Verksamheten står inför nya utmaningar och utvecklingsarbete under kommande år. Vill du vara med oss och utveckla verksamheten för framtidens äldreomsorg, är du varmt välkommen med din ansökan. Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet undersköterska samt godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Grundläggande datakunskaper är meriterande. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga och erfarenhet av vård-och omsorgsarbete samt personlig lämplighet. En fördel är om du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom samt psykiatri. Datorvana krävs då dokumentation sker genom IT-systemet Treserva.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångs-bestämmelserna för att erbjudas tjänst som undersköterska.Anställningsvillkor
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun har en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431. Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
