Undersköterska till Fiskebäck och Hagen/Grimmered
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu söker vi undersköterskor till hemtjänstenheterna i Fiskebäck och HagenGrimmered med lokaler på Redegatan.
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Vill du bli vår nya kollega?
Nu söker vi undersköterskor till fem tillsvidareanställningar. Vi, dina blivande kollegor ser att du är
lyhörd för omsorgstagarens behov, vi arbetar för god kvalitet och en god arbetsmiljö där teamet är vår bas. Vi önskar att du har ett professionellt och ansvarstagande förhållningssätt, men ändå har nära till skratt när vi värnar om vårt teamarbete. Som undersköterska i hemtjänst kommer du arbeta tillsammans med mottagningsombud och omsorgshandledare på centralen som stöttar oss i vård och omsorgsarbetet.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att
omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Vår
verksamhet är i gång varje dag, det innebär att du kommer arbeta dag, kväll och helg efter schema.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, på cykel eller med bil. Vår omgivning är mycket vacker. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. All dokumentation görs digitalt.
Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och
meningsfullt liv.
Om digPubliceringsdatum2026-01-16Kvalifikationer
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel
alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
- Cykelvana
- Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Meriterande men inte ett krav
- Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg
- B-körkortDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. I arbetet tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Likaväl är du mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Arbetsuppgifterna varierar, därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/130". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Tommy Striktner, enhetschef tommy.striktner@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3664840 Jobbnummer
9687260