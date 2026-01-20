Undersköterska till Eriksdalsgården
2026-01-20
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du göra skillnad för någon varje dag? Vi söker just nu en glad, lösningsorienterad, driven och engagerad undersköterska till vårt härliga team. Låter det som du? Vi erbjuder en trygg arbetsplats där kvalitet och omsorg står i centrum och där du ges möjlighet att växa och trivas som undersköterska. Välkommen med din ansökan!
Eriksdalsgården är ett omvårdnadsboende beläget i stadsdelen Luthagen i Uppsala. Vi har 40 platser fördelade på två plan- dock ingen demensavdelning. Vår fina och rymliga innergård är en naturlig samlingspunkt under sommarhalvåret. I närområdet finns trevliga promenadstråk samt närhet till Mimmi Ekholms plats med affär och flera lunchrestauranger. Kommunikationerna är goda med busshållplats på Börjegatan precis i närheten. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värnar om trygghet, kvalitet och individanpassad omsorg. Vi strävar efter att skapa en trevlig miljö där både boende och personal trivs.?
Läs mer om Eriksdalsgården här (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/Eriksdalsgarden/)
eller på vår Instagram här (https://www.instagram.com/eriksdalsgarden)
Uppsala kommun tillämpar heltid som norm, vilket innebär att du erbjuda heltidstjänst men har möjlighet att arbeta deltid om du önskar.
Om rollen Som undersköterska på Eriksdalsgården arbetar du med personcentrerad vård och omsorg på våra två omvårdnadsavdelningar. Du är en viktig del av teamet som skapar trygghet och livskvalitet för våra boende. Arbetet är varierat och innefattar både praktiska och sociala insatser.
Tjänsten innebär ett schema med varierade arbetstider mellan dag och kväll samt arbete varannan helg. Det är inte möjligt att arbeta enbart dagtid eller enbart kvällstid utan all omvårdnadspersonal arbetar enligt ett schema med både dagar och kvällar. Vi har särskild nattpersonal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska inom äldreomsorgAnsvara för minst ett specifikt ansvarsområde (tex hygien, kost, palliativ vård)
• Arbeta rehabiliterande och främja självständighet hos våra boende
• Ge stöd vid personlig omvårdnad
• Ge palliativ vård i livets slutskede
• Utföra delegerade HSL-uppgifter såsom läkemedel, insulin och sondmat
• Dokumentera i journalsystemet
• Samarbeta med kollegor och bidra med ett gott arbetsklimat
• Ha nära kontakt med anhöriga och arbeta aktivt med kontaktmannaskap
Din bakgrund Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du ska också klara av att ha delegering i medicin, insulin och sondmat.?Du har goda datorkunskaper samt kunskaper i dokumentation. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller arbete på sjukhus. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är lugn, stabil och fokuserar på rätt saker även när tempot är högt. Ditt bemötande är lyhört och professionellt och du bidrar till goda samarbeten genom att kommunicera tydligt och du löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har förmågan att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Magdalena Prevéus, verksamhetschef, 018-727 88 79 Facklig företrädare:?Kommunal, 010- 442 82 02 Har du frågor gällande registrering av din ansökan?eller rekryteringsprocessen,?kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-726 37 71.?
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
