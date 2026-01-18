Undersköterska till erfarenhetsdialog om inkontinensskydd
2026-01-18
Undersköterskor sökes till erfarenhetsdialog om inkontinensskydd
Vårdlänken söker nu fyra undersköterskor och en legitimerad sjuksköterska för medverkan i ett strukturerat samtal där du får dela med dig av din professionella erfarenhet av inkontinensskydd vid svår inkontinens.
Du kommer att delta i en dialog tillsammans med en grupp produktutvecklare, där fokus ligger på användarvänlighet, funktion, komfort och hur brukaren upplever produkten i vardagen. Dina insikter kommer att bidra till framtida utveckling av inkontinenshjälpmedel.
Om uppdraget
Datum: 17 februari
Tid: ca kl. 09.00-11.00
Omfattning: En förmiddag
Plats: Meddelas vid kontakt
Upplägg: Samtal/erfarenhetsutbyte i grupp
Vi söker dig som:
Är undersköterska eller legitimerad sjuksköterska
Har minst 3 års aktuell erfarenhet av arbete med inkontinensskydd/byxskydd
Arbetar dagligen med brukare som har svår inkontinens
Har erfarenhet av flera olika modeller och varumärken
Arbetar idag inom exempelvis:Äldreboende / särskilt boende
Särskild vårdavdelning för äldre
Hemtjänst / hemvård
Behärskar svenska och engelska obehindrat
Har lätt för att förklara och resonera kring vad som fungerar bra och vad som kan förbättras
Är intresserad av användarupplevelse och brukarperspektiv
Meriterande
Att du kan ta med exempel på inkontinensskydd som du och brukarna uppskattar
Intresse för produktutveckling och förbättringsarbete
Vi erbjuder
Möjlighet att påverka framtidens inkontinenshjälpmedel
Ett givande erfarenhetsutbyte med produktutvecklare
Ett professionellt och respektfullt sammanhang där din kompetens värdesätts
Intresserad?
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet till Vårdlänken. Urval sker löpande.
Anställning
Du kommer att bli anställd som konsult för Vårdlänken Bemanning och Rekrytering med varierande arbetstider och tjänstegrad efter överenskommelse.
Som konsult erbjuds du konkurrenskraftig lön och intressanta uppdrag.
Vi erbjuder även:*Introduktion för att du så snabbt som möjligt ska komma in i din roll*Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef*Kontinuerlig coachning för att följa hur du når dina uppsatta mål*Inbjudningar till seminarier och konsultträffar
• Friskvårdsbidrag
Det finns flera fördelar med att välja att arbeta som konsult för Vårdlänken. Som konsult kan du alltid känna dig trygg med att din konsultchef förstår dina och kundens behov, eftersom din konsultchef själv har varit verksam inom samma arbetsområde som du arbetar inom. Det finns stora möjligheter att själv få välja arbetsplats och arbetstider. Behöver du komma i kontakt med Vårdlänken utanför kontorstid, finns alltid en bemannad jourtelefon.
Vårdlänken är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Vårdlänken varje år genomgår en revision genomförd av Almega. I revisionen kontrolleras bland annat att Vårdlänken betalar de skatter och avgifter som Skatteverket beslutat och i övrigt har sunda finanser. Det ställs också krav på att Vårdlänken har gedigna ansvarsförsäkringar för sina konsulter som är ute på arbetsplatser.
Kollektivavtal är ytterligare ett krav som ställs för att få bli ett auktoriserat bemanningsföretag. Genom Vårdlänkens kollektivavtal kan du känna dig trygg i att Vårdlänken betalar in pengar till din tjänstepension från den allra första kronan som du tjänar in genom dina uppdrag hos Vårdlänken. Skulle du råka ut för en olycka i arbetet, eller till och från arbetet, kan du också känns dig trygg med att Vårdlänken har de olycksfallsförsäkringar som arbetsmarknadens parter har beslutat om.
Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten var vänlig och kontakta kontaktpersonen för respektive annons. På vår hemsida https://vardlanken.se/lediga-jobb/
presenterar vi alla våra lediga uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, vi tar tacksamt emot din ansökan snarast.Om företaget
Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, socionomer, chefer samt övrig vård- och omsorgspersonal.
Vi har över 28 års erfarenhet av bemanning inom vård och omsorg. Våra uppdragsgivare är både privata och offentliga aktörer inom hälsovård, sjukvård och omsorg över hela Sverige. Det gör oss till helhetsleverantör inom vård- och omsorgsområdet.
Läs mer om oss på vår hemsida www.vardlanken.se.
