Undersköterska till Enbackagården, Gustafs
2025-08-15
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
Arbetet innebär att du hjälper omsorgstagarna med deras behov utifrån gällande biståndsbeslut. Enbackagårdens Team består av vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, kvalitetsansvarig undersköterska samt enhetschef.
Utöver Enbackagårdens omsorgsteam, finns även kommunens Medicinskt ansvarig sjuksköterska, demenssjuksköterska och övriga professioner som ger metodstöd och fortbildning av både ny och befintlig personal.
Som Omsorgspersonal tilldelas du kontaktmannaskap för 1-2 omsorgstagare, vilket innebär fördjupad kunskap och engagemang för omsorgstagarens personliga omvårdnad, samt att verka för att individens personliga behov och önskemål uppfylles enligt bästa möjligheter utifrån biståndsbeslut.
Som kontaktperson är du den främsta länken mellan individen, omsorgsteamet och anhöriga. Att vara tålmodig och arbeta motiverande är en självklarhet för att öka individens livskvalitet och tillgång på daglig stimulans. I arbetsuppgifterna ingår att utgöra ett stöd för individen i dennes vardag gällande aktivering, daglig utevistelse och samvaro utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt.
För att säkerställa en trygg och vård och omsorg, dokumenterar du löpande under ditt arbetspass samt medverkar till kvalitetsutveckling genom att rapportera eventuella avvikelser som sker kring individens biståndsbeslut och situation.Kvalifikationer
* Undersköterskeutbildning
En fullständig utbildning som undersköterska på gymnasienivå inom vård och omsorg eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
* Språk och digital kunskap
Du skall vara bekväm med att dagligen använda digitala verktyg i ditt arbete, och kunna hantera svenska språket väl i både tal och skrift.
* Erfarenhet av arbete som undersköterska
Tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete inom äldreomsorg och demensvård är meriterande.
* Personliga egenskaper
Som person bör du ha ett genuint intresse av att arbeta med människor samt sträva efter att bidra till en god och kvalitets-säker vård och omsorg.
Vi söker en flexibel person med stor empati för våra omsorgstagare och som med tålamod arbetar motiverande för att öka individens förutsättningar till god livskvalité och tillgång på daglig stimulans.
Du behöver förstå din viktiga roll i arbetslaget och kunna bidra till att skapa relationer samt bidra till ett trivsamt arbetsklimat.
Äldreomsorgen genomgår ständig utveckling och förbättring, och du behöver kunna hantera och lära dig använda digital teknik som hjälpmedel.
Att vara serviceinriktad och strukturerad är självklara egenskaper som krävs för yrkesrollen, och det är även viktigt att kunna leda sig själv i ett arbete som ständigt kräver anpassningar kring individ och situation.
För att hantera dina arbetsuppgifter på ett fullvärdigt sätt, behöver du vara driven och engagerad i dina åtaganden. Ersättning
