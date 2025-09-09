Undersköterska till Ekhaga VOB i Onsala
2025-09-09
Vi söker undersköterskor till Ekhaga vård- och omsorgsboende i Onsala
Vi söker två engagerade undersköterskor till vårt charmiga vård- och omsorgsboende i Onsala. Tjänsterna är förlagda dag/kväll och varannan helg där du arbetar på de somatiska enheterna.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team. Hos oss blir du en del av ett kunnigt och stöttande arbetslag där omtanke och engagemang står i centrum. Vi arbetar med reflektion och delaktighet för att utveckla verksamheten tillsammans, i nära samarbete med våra chefer.
Ekhaga är en inspirerande arbetsplats med en trygg och utvecklande miljö. Här får du möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för våra boende och samtidigt växa i din yrkesroll. Det finns viss möjlighet att anpassa tjänstgöringsgrad utifrån dina önskemål. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss:
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud.
Om Ekhaga vård- och omsorgsboende
I Onsala hittar du Ekhaga vård- och omsorgsboende med totalt 94 lägenheter. Här arbetar engagerad och kunnig personal med äldre som drabbats av somatisk sjukdom eller demenssjukdom. Ekhaga drivs på entreprenad av Vardaga.
Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademi.
Vi tillämpar fasta scheman där det ingår att arbeta varierande dag/kväll samt varannan helg arbete. Du som medarbetare har viss möjlighet att påverka din egen arbetstid i samråd med ditt team och gruppchef.
Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg.Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron för våra boende.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar.
Vi jobbar hela tiden för att hitta på nya, spännande aktiviteter för våra boende. På Ekhaga har vi ett Äldrecenter med två aktivitetspedagoger anställda som stöttar verksamheten med att ta fram aktivitetsprogram för våra äldre.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
Din erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och att ha arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
Publiceringsdatum2025-09-09

Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Löpande anställning Sista dag att ansöka är 20250930 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning
Har du frågor? Kontakta gärna: Gruppchef Lina Liljestam 076-0032558 eller gruppchef Therese Fasnacht, 076-0032501, Verksamhetsutvecklare Caroline Vård 0760032539 eller verksamhetschef Ruddi Porsgaard, 0760-0032500.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se

Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Rüddi Porsgaard ruddi.porsgaard@vardaga.se Jobbnummer
9500612