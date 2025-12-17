Undersköterska till Dr Dropin Hudcentrum i Malmö
2025-12-17
Hos oss på Dr.Dropin Hudcentrum i Malmö får du möjlighet att bli en del av ett engagerat och nytänkande team - mitt i centrala Malmö.
Om Dr.Dropin
Dr.Dropin är en privat vårdgivare som vill göra vården enklare och mer tillgänglig för alla.
Företaget grundades i Norge 2017, först som allmänläkartjänst, och har sedan vuxit till att omfatta specialistmottagningar inom bland annat dermatologi, gynekologi och psykologi. Med över 25 kliniker i Norge är Dr.Dropin idag ett av Nordens snabbast växande hälsoföretag.
I Sverige etablerade vi oss 2022 och erbjuder nu specialistvård inom dermatologi och gynekologi. Vår första klinik öppnade i Lund hösten 2022 och i juni 2023 öppnade vi Dr.Dropin Hudcentrum i Malmö - en modern klinik ett stenkast från Centralstationen.
Om rollen
Som medarbetare hos oss arbetar du nära våra hudläkare och bidrar till att ge patienterna den bästa upplevelsen. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Assistera läkare vid mottagning och mindre operationer
Utföra provtagningar, såromläggningar och rådgivning
Ta emot patienter och hantera betalning och registrering
Hjälpa till med av- och ombokningar
Bidra till att klinikens dagliga drift fungerar smidigt
Du får en varierad vardag med möjlighet att utvecklas, ta ansvar och påverka hur vi arbetar. Vi uppmuntrar egna initiativ och delaktighet i vårt förbättringsarbete.
Vad vi erbjuder dig
Hos oss får du ett stimulerande och lärorikt arbete i en modern och växande verksamhet.
Vi erbjuder:
En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utveckla dina praktiska kunskaper inom hudvård
Kort väg mellan idé och beslut - du kan påverka din arbetsplats
Sociala aktiviteter tillsammans med både svenska och norska kollegor
Vi har en positiv och öppen kultur, där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Du blir en viktig del av ett fantastiskt team!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Utbildad undersköterska med minst 2 års erfarenhet av yrket
Tidigare erfarenhet av mottagningsarbete (extra meriterande med erfarenhet från hudmottagning)
Är flexibel, självgående och trygg i din roll
Har ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor
Flytande i både tal och skrift, Svenska & Engelska
Ansök redan idag!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar löpande urval - vänta därför inte med din ansökan.
Skicka in din ansökan via vår hemsida redan idag!
Vi kommer att hantera ansökningar när vi är tillbaka efter jul- & nyårsledigheten.
Mer information om oss hittar du på
drdropin.se (Sverige)
drdropin.no (Norge)
Dr.Dropin lyder under Socialstyrelsens föreskrifter samt IVO:s tillsyn och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DrDropin Hud AB
(org.nr 559267-2165)
Malmö (visa karta
)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
DrDropin Hudcentrum Jobbnummer
9649421