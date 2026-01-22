Undersköterska till Domsjö Hälsocentral, Örnsköldsvik
2026-01-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du vara med och bygga och utveckla framtidens Primärvård? Välkommen till oss!
Vi söker dig som vill ingå ett engagerat arbetslag där vi tillsammans arbetar med fokus på medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Hälsocentralen Domsjö är belägen cirka 4 km från centrala Örnsköldsvik med cirka 8400 listade patienter och vi är cirka 30 medarbetare. Vi är en mottagning med hög kompetens där alla hjälps åt. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda våra patienter en god och nära vård
Vi söker nu en undersköterska till vårt team! Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde snarast enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett roligt arbete med varierande arbetsuppgifter tillsammans med kompetenta kollegor.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära:
Provtagning
Lab-arbete
Sedvanligt omvårdnads- och mottagningsarbete inom ansvarsområde
Assistera vid läkare- och/eller sköterskemottagning
Tidbokning i TeleQ
Arbete med både planerade och akuta besök
Diverse övriga arbetsuppgifter ex. beställning, varumottagning, förrådshantering, administrativt arbete och så vidare
Handledning av studenter
Vi samarbetar i team med patienten i fokus för att ge ett gott bemötande och professionellt omhändertagande. I våra lokaler finns även barnavårdscentral (BVC) och specialistmottagningar för diabetes, astma/KOL, KBT och demens. Vi arbetar också mot hemsjukvården samt ett äldreboende i Domsjö.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förutsätter att du hanterar patientmöten och samarbete med kollegor på ett respektfullt, professionellt och patientsäkert sätt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har B-körkort
Har erfarenhet av provtagning
Har kunskap och erfarenhet av att jobba i ett labb
Har en undersköterskeutbildning med lab-inriktning (laboratoriemedicin)
Har arbetslivserfarenhet som undersköterska, gärna inom primärvård
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Självgående
Stabil
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
