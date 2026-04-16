Undersköterska till Domherren
2026-04-16
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
1 plats(er).
Var med och forma framtidens korttidsboende i nya lokaler! Vi erbjuder ett vikariat på 85% från 8 juni till 31 december, med möjlighet till förlängning.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande undersköterska som vill vara en del av vårt team på Korttidsboendet Domherren. Du ska ha ett rehabiliterande förhållningssätt. Här får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som värdesätter både professionalitet och mänsklig värme. Hos oss spelar du en central roll för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård för våra patienter/brukare.
Om rollen
Som undersköterska hos oss kommer du att vara en viktig del i det dagliga vårdarbetet. Ditt arbete kommer att innefatta omvårdnad, rehabilitering, stöd och hjälp med dagliga aktiviteter för våra patienter/brukare. Du kommer att samarbeta nära med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter för att ge bästa möjliga vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Utföra omvårdnadsinsatser enligt fastställda rutiner och individuella vårdplaner.
Stödja patienter/brukare i dagliga aktiviteter som personlig hygien, måltider och mobilisering/träning.
Dokumentera och följa upp vårdåtgärder i vårt journalsystem.
Delta i teammöten och samarbeta med kollegor för att säkerställa en god och sammanhållen vård.
Vad erbjuder vi dig?
Vi på Domherren har en stark gemenskap där vi stöttar varandra och jobbar tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö. Här erbjuds du inte bara en chans att växa i din profession, utan även möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning för att stärka din roll i vårdteamet.
Några av fördelarna med att arbeta hos oss:
Vi erbjuder 37-timmarsvecka.
Vi arbetar i en inkluderande och öppen kultur där alla får möjlighet att bidra och utvecklas.
Vi är ett härligt gäng med engagerade kollegor som stöttar varandra i arbetet.
Här finns gott om möjligheter för att utvecklas i din roll.
Friskvårdsbidrag på 2000 kr per år.
Vi har nära till allmänna kommunikationer. På några minuter tar du dig till och från arbetsplatsen till tåg- och busstation. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har motsvarande utbildning. Tidigare erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men inget krav. Du är ansvarstagande, flexibel, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har lätt för att samarbeta, är noggrann i ditt arbete och har ett positivt förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till oss på Domherren - en plats där ditt engagemang gör skillnad!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319427". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407)
595 03 BOXHOLM
)
595 03 BOXHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef Hälso- och sjukvård
Jenny Sundelius 076-138 14 99 Jobbnummer
9857334