Undersköterska till distrikt Söder i Kungsbacka, dag/kväll & ständig helg
2025-10-07
Vill du vara en del av något större? Är du redo att göra skillnad i människors liv varje dag? Då är det dags att ta steget och bli en del av vårt fantastiska team av omsorgspersonal!
Detta är en samlingsannons för vårt nuvarande behov av tillsvidareanställda undersköterskor till vård- och omsorgsboenden och hemtjänster i distrikt Söder i Kungsbacka kommun.
Vi erbjuder både scheman förlagt till dag, kväll samt varannan helg och även schema för ständig helg.
Är du intresserad? Sök idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
Som undersköterska hos oss ger du omvårdnad och social omsorg utifrån omsorgstagarnas individuella behov. Du hjälper omsorgstagaren i det vardagliga livet och bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett lyhört och professionellt bemötande samt att planera och utföra dagliga aktiviteter för en trivsam tillvaro.
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten och vårds- och omsorgsboenden innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ge varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade beslut och utifrån individens behov. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra. Publiceringsdatum2025-10-07Profil
Du är en person som tycker om att arbeta med människor. Du bidrar till upplevelsen av trygghet genom ett pålitligt och professionellt bemötande. Är trygg med att hantera tekniska lösningar i det dagliga arbetet och har förmåga att skapa delaktighet i vardagen för de vi är till för. Som person trivs du med att arbeta självständigt och kan anpassa dig till ändrade omständigheter samt ser möjligheterna i vardagen.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
- innehar B-körkort (krav för hemtjänster)Om företaget
Hemtjänster och vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka är uppdelad i fyra distrikt: Norr, Söder, Väst och Centrum. I din ansökan kommer du få önska vård- och omsorgsboenden och hemtjänster i distrikt Söder som du är intresserad av. Vi försöker fördela efter önskemål men kan inte garantera att dessa önskemål uppfylls. I distrikt Söder ingår följande:
- Måhaga vård- och omsorgsboende
- Åsa vård- och omsorgsboende
- Löftagården vård- och omsorgsboende
- Fjärås hemtjänst
- Åsa/Frillesås hemtjänst
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Angående dag- och kvällstjänst samt helg: Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. Schemat innefattar pass dag, kväll samt varannan helg.
Angående tjänst för ständig helg: Du kommer få en tillsvidareanställning där helguppdraget är tidsbegränsat under sex månader med chans till förlängning. Sysselsättningsgraden är på 71 eller 85 procent samt tid för arbetsplatsträffar (APT).
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=848837&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 21 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Erica Torgerson, rekryterare 0300-835225 Jobbnummer
9545623