Undersköterska till Digital Äldreomsorg

Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Om arbetsplatsen
Skurups kommun inför digital äldreomsorg, en modern och flexibel omsorgsform där teknik och mänsklig närvaro samverkar för att skapa trygghet och självständighet för våra kunder.
Nu söker vi dig som är en ambitiös undersköterska och en stjärna på bemötande till Digital Äldreomsorg.
Höjdpunkter med jobbet:
* Härlig arbetsplats centralt i Skurup med fin miljö både inne och ute
* Närvarande och engagerade chefer
* Trygg anställning med flera förmåner
* Fantastiska arbetskollegor och arbetsmiljö
* Organisation som är i ständig utveckling
Jobbet är perfekt för dig som har ett högt digitalt och tekniskt intresse och som vill vara med och bygga och utveckla framtidens omsorg. Du som väljer att jobba hos oss kommer att få alla möjligheter att bygga relationer över tid och bidra till att andra har det bra!
Din roll
Som medarbetare inom digital äldreomsorg blir du en viktig del i att erbjuda individanpassade lösningar som stärker kundens delaktighet och livskvalitet. Du kommer att vara placerad inom Hemteamet. Hemteamet består av sex undersköterskor som är specialiserade på rehabilitering och kartläggning av kunders behov.
Dina arbetstider
Du arbetar enligt schema, där tjänstgöring kan komma att ske alla dagar i veckan, inklusive helger och kvällar.Publiceringsdatum2025-12-09ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska inom digital äldreomsorg arbetar du både självständigt och i nära samarbete med professioner. I ditt team ingår övriga undersköterska kollegor, enhetschef, koordinator och välfärdstekniksamordnare. Arbetet sker både i digital miljö och vid fysiska möten. I ditt uppdrag ingår att:
• Utföra omsorgsinsatser med stöd av digital teknik och att anpassa insatserna efter kundens behov och önskemål
• Introducera teknik till kund i samråd med välfärdstekniksamordnare.
• Vara delaktig i att säkerställa att tekniken används tryggt, säkert och begripligt
• Dokumentera enligt gällande rutiner i digitala system
• Bidra aktivt till utvecklingen av digitala arbetssätt
• Vara behjälplig vid bemanningsbehov inom traditionell hemtjänstKvalifikationer
Digital kompetens
Det är avgörande för rollen att du har förmåga att vara nyfiken kring digitalisering och att du är van vid att arbeta med digitala verktyg. Du är trygg i att använda digitala system och ser tekniken som ett stöd i omsorgsarbetet. Du har god förmåga att introducera teknik för andra och att hantera enklare tekniska problem.
Dina personliga egenskaper viktiga för oss och vi vill att du i din yrkesroll
• är ansvarsfull, engagerad och lyhörd
• har en lugn och stabil framtoning
• är relationsskapande
• har förmåga att motivera och inspirera andra
• arbetar strukturerat
• är utvecklingsorienterad
Krav:
• Utbildad undersköterska med minst 35 års erfarenhet av omvårdnadsarbete
• Du ska kunna ta emot alla typer av delegering
• Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
• Du ska ha B-körkort och kunna cykla i tjänsten
Erfarenhet från hemtjänst är meriterande.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
