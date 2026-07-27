Undersköterska till demensenheten
Bollebygds kommun / Undersköterskejobb / Bollebygd Visa alla undersköterskejobb i Bollebygd
2026-07-27
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Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Hus B på Bollegården är ett boende med två avdelningar för demensdrabbade där vi sätter brukaren i centrum och där vi arbetar för att skapa en trygg och stimulerande miljö. På Hus B erbjuder vi dig möjligheten att utvecklas som undersköterska i en trivsam och professionell arbetsmiljö. Du kommer att arbeta under ett nära och coachande ledarskap, där du får stöd och möjlighet att utvecklas i din roll.
Om rollen
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att ge våra boende en trygg, stimulerande och meningsfull vardag. Du arbetar med personlig omsorg och individanpassad omvårdnad, där du möter varje person utifrån deras behov och önskemål.
I tjänsten ingår schemalagd aktivitetstid tillsammans med de boende samt avsatt tid för din egen administration, vilket ger goda förutsättningar för struktur och kvalitet i arbetet.
Hos oss får du
Arbetet är omväxlande och innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor. Vi söker dig som har ett stort engagemang och som trivs med att göra skillnad i människors vardag.
Vi erbjuder ett nära och coachande ledarskap, där du får stöd, vägledning och goda möjligheter att växa i din yrkesroll.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
• Utföra personlig omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter
• Planera och genomföra individanpassade aktiviteter
• Samarbeta med kollegor och andra professioner för att skapa samsyn för de boendes behov
• Dokumentera enligt gällande rutiner och riktlinjer
• Bidra aktivt till utveckling och förbättring av verksamhetenKvalifikationerKvalifikationer
• Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, alternativt att du omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• God digital dokumentationsvana
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta inom demensvård
• Eller ett stort intresse av att arbeta med personer som lever med demens
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som alltid utgår från brukarens behov och perspektiv. Du trivs med att skapa struktur, bygga relationer och bidra till en trygg och värdig vardag för våra boende.
Arbetstiden är förlagt till vardagar, kvällar och helger, inklusive storhelger.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-02-28 .
Arbetstid: Schema.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Registerkontroll utförs i enlighet med rådande lagstiftning. För dig som söker en tjänst som faller in under någon av de aktuella lagarna kommer du innan anställning att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister och i vissa fall misstankeregister.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 47". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollebygds Kommun
(org.nr 212000-2973)
Box 110 (visa karta
)
517 83 BOLLEBYGD Arbetsplats
Bollebygds kommun Kontakt
Enhetschef
Daniella Rahman daniella.rahman@bollebygd.se +46734647471 Jobbnummer
10012161