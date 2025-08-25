Undersköterska till demensenhet Kärrhökens äldreboende
2025-08-25
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du göra skillnad för äldre med demens och bidra till deras välmående varje dag? Vi söker en engagerad och ansvarstagande undersköterska till Kärrhökens äldreboende, där du får vara en viktig del av en trygg och meningsfull vardag för våra boende.
Ditt nya jobb
Undersköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter består av omsorg och omvårdnadsarbete. Andra arbetsuppgifter innefattar:
• Kontaktmannaskap - särskilt tillsynsansvar för ett antal medborgare. I ansvaret ingår att utforma en genomförandeplan tillsammans med den enskilde samt informera arbetskamraterna om hur hjälpen ska utformas. Kontaktmannaskapet innebär också ansvar för att samordna, representera och skapa kontakt med medborgaren och dennes närstående samt att vara kontaktlänk mot omvärlden. Kontaktmannens uppdrag variera och anpassas i förhållande till medborgarens behov.
• Delegation - du arbetar på delegation från sjuksköterska, genomför vissa rehabiliteringsinsatser på delegation från arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast samt rapporterar löpande muntligt och skriftligt till enhetschef/sjuksköterska och kollegor.
• Ombudsroll - att ha en ombudsroll innebär att du har en större teoretiskt kunskap och ett praktiskt ansvar för ett särskilt område inom verksamheten
• Sociala aktiviteter
• Serviceinsatser som exempelvis städ, tvätt och mat
Rollen som undersköterska innebär också en hög grad av dokumentation, kommunikation och samverkan, både intern och extern kommunikation med olika parter förekommer. Du behärskar svenska språket på en god nivå i både tal-, läs- och skrift. Du deltar också aktivt vid arbetsplatsträffar.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna tidigare arbetat inom av vård- och omsorg, arbete på demensenhet och/eller en demensspecialistutbildning är meriterande.
För att lyckas i denna roll tror vi att du är en person som tycker om att ta egna initiativ och är bra på att samarbeta med andra. Du är serviceinriktad, lyhörd och har lätt för att sätta dig in i andras perspektiv. Du är självgående och trygg med att anpassa ditt beteende utifrån vad situationen kräver. Arbetet utgår från ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket innebär att du ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person. Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Då arbetet innebär kontakter med hyresgäster, anhöriga och kollegor samt att det ingår dokumentation ser vi att du behärskar det svenska språket i tal, läsförståelse och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en trygg anställning och ett flexibelt och varierande jobb tillsammans med ett gäng härliga och kompetenta kollegor. Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun ta del av en rad generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag, läs om våra förmåner https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Kärrhöken ligger i stadsdelen Råslätt, ca 15-20 minuter från Jönköping centrum. Smidigt att ta sig med buss då ett antal busslinjer passerar Råslätt. Kärrhöken har 6 enheter med 8 hyresgäster på varje enhet. Två av enheterna är demensenheter. Vi är ca 48 årsarbetare som jobbar dag/kväll/natt då vi har en dygnet runt verksamhet. Vi som arbetar på Kärrhöken är till för våra hyresgäster och arbetar för att de ska ha en så fin vardag som möjligt. Ett fint bemötande är något vi lägger stor vikt vid.
Bra att veta
Rekryteringen avser 1 tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
