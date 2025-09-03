Undersköterska till demensboende i Vallentuna
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2025-09-03
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Vi på Attendo söker nu en undersköterska till Attendo Vårdbo i Vallentuna.
Attendo Vårdbo Vallentuna är ett demensboende med 33 platser fördelat på fyra avdelningar, tre demensavdelningar och en somatisk avdelning. Attendo Vårdbo är ett litet familjärt boende beläget i naturfina grönområden i Vallentuna.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
Vi arbetar i team på resp avdelning och varje team har en teamledare som har det yttersta ansvaret. Vi arbetar på ett rullande 4 veckorsschema med arbetstid dag, kväll, heldag samt varannan helg.
Start omgående
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Kvalifikationer och krav
Krav att inneha Yrkesbevis från Socialstyrelsen.
Erfarenhet av arbete på säbo
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Erfarenhet av dokumentation enligt SoL
Meriterande om du arbetat utifrån BPSD tidigare
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 20250921 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 80-85%
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: omgående
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Sara Zanderholm på Sara.Zanderholm@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9490401