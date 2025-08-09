Undersköterska till dagverksamheter för äldre
2025-08-09
Ordinärt boende är en del av Omsorgskontoret i Södertälje kommun och inkluderar 14 enheter, varav en är Dagverksamheter för äldre. Dagverksamheten är en biståndsbedömd insats för äldre där vi arbetar med aktiverande insatser samt ger stöd och stimulans till våra äldre medborgare som bor hemma. Syftet är att ge social stimulans och gemensmskap för den enskilde samt till att, vid behov, avlasta anhörig som vårdar en närstående.
Vi arbetar för att våra äldre som deltar i våra aktiviteter, dvs våra deltagare, ska få: stöd, gemenskap och en meningsfull tillvaro utifrån deras behov. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och arbetssätt och ser gärna att du är en del av detta arbete. Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med personer med kognitiv svikt och/eller demensdiagnos samt med våra äldre som är i behov av social stimulans. Publiceringsdatum2025-08-09Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad och omsorg, hushållssysslor, aktiviteter, samtal och möten utifrån deltagarnas intresse, behov och önskemål, men också anhörigkontakter och kontakter med övriga hemtjänstutförare samt administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentation, statistikföring, m.m.
Vem är du?
På dagverksamheten arbetar du på ett ansvarstagande och engagerat sätt för att ge våra deltagare möjlighet till en meningsfull och innehållsrik dag bl.a. genom olika aktiviteter. Vi söker dig som är kreativ och ser varje individs förmågor och behov. Du ska kunna se både detaljer och helheten för våra verksamheter och hela enheten.
Du förväntas vara strukturerad, självständig, initiativrik och vara flexibel i tanke och handling ex ha lätt att förhålla dig till ändrade omständigheter och förutsättningar samt bidra till utveckling inom enheten. Som person är du trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för deltagarnas behov och är duktig på att värdesätta olikheter eftersom du förstår att olika bakgrunder, kulturer och grupptillhörigheter kan påverka en själv och andra på olika sätt. I grupp har du god samarbetsförmåga och delar med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du besitter en god emotionell kompetens, du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du behöver vara flexibel att vid behov och med kort varsel förflytta sig inom våra 3 olika arbetsplatser som ligger på olika fysiska platser.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.Kvalifikationer
• Undersköterskeutbildning
• Mycket goda kunskaper inom finska språket
• Tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
• Kunskap om demens och det naturliga åldrandet
• Kompetens som du ska använda för att berika våra fysiska, kognitiva och/eller sociala aktiviteter på våra dagverksamheter.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Dator- och dokumentationsvana
Meriterande:
• Erfarenhet från arbete på dagverksamhet
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine
• Vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget, ex inom demenssjukdomar.
• Kunskaper i andra språk än svenska, finska och engelska
• Erfarenhet av att arbeta i en miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Enheten består av en resultatenhetschef, en gruppledare och 25 undersköterskor och vårdbiträden, i dagsläget fördelat på tre olika fysiska platser. Några dagverksamheter är avsedda för personer med demens och några har social inriktning.
Tjänsten avser ett vikariat upp till 12 månader. Möjlighet för eventuell förlängning är i nuläget oklart men kan finnas. Vi jobbar kontorstider och vardagar.
Välkommen till oss!
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatenhetschef
Resultatenhetschef
Tara Heidari-Majid tara.heidari-majid@sodertalje.se 08-52301689
9451379