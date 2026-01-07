Undersköterska till Dagverksamheten, Hälsa och förebyggande!
2026-01-07
Ref: 20253010
Välkommen till Dagverksamheten, Hälsa och förebyggande!
Är du en engagerad undersköterska med intresse för att arbeta med personer som har en demenssjukdom. Då är kanske dagverksamheten något för dig? Vi söker nu en undersköterska till våra dagverksamheter.
Vår verksamhet fokuserar på att främja hälsa och välmående hos personer med demenssjukdom genom dagverksamhet. Verksamheten syftar till att bryta ensamhet och isolering samt att ge stöd i att upprätthålla både psykiska och fysiska förmågor genom en meningsfull och stimulerande tillvaro. Detta för att ge personen bättre förutsättningar att bo kvar hemma längre och leva ett mer självständigt liv. Vårt arbetssätt utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt samt att skapa goda relationer med våra gäster.
Hos oss finner du kollegor med stort engagemang för uppdraget och med mångårig kunskap inom området demenssjukdom.
Om tjänsten och arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan komplettera vårt team och bidra till att våra gäster alltid får ett professionellt och varmt bemötande. Vi värdesätter din personliga lämplighet och ser gärna att du har förmåga att arbeta både självständigt och som en del av ett team. Vi söker dig som bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö.
I rollen utgår arbetsuppgifterna från ett personcentrerat arbetssätt med fokus på våra gäster, samtidigt som vi arbetar för att vara ett värdefullt stöd och en avlastning för anhöriga. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med nära samarbete mellan kollegor och andra samarbetspartners, såsom anhöriga, biståndshandläggare och hemtjänst. Tillsammans planerar och genomför ni aktiviteter som är anpassade efter gästernas behov och förmågor. Arbetet omfattar även administrativa uppgifter och dokumentation.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen.
• Arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg.
• Erfarenhet av arbete med demenssjukdomar i minst tre år.
• Datorvana och förmåga att dokumentera.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom dagverksamhet.
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda aktiviteter för målgruppen och att du har god förmåga att kommunicera.
• Då vi har utflyktsbussar på dagverksamheterna är det önskvärt att du har B-körkort.
Som person behöver du kunna ställa om snabbt och se möjligheter och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och kan på ett empatiskt sätt hantera andras känslor med ett lugnt och vänligt bemötande. Du ska kunna förmedla information på ett tydligt och begripligt sätt, anpassat efter individens behov och förutsättningar.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för hälsa och förebyggande ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Fokus ligger på att utveckla nya former av social gemenskap och delaktighet, samt att motverka ofrivillig ensamhet och öka livskvaliteten för äldre. Vi verkställer insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen. Avdelningen är HBTQI-certifierad av RFSL sedan 2024.
Krav på utdrag ur belastningsregistret
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir kallad till intervju. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen kan vara flera veckor, så beställ utdraget i samband med din ansökan.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning, med uppdrag att möta både dagens och framtidens vårdbehov. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Följ oss gärna på Instagram.
Malmö stad har 14 förvaltningar som tillsammans bygger välfärd och en hållbar framtid. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs mer om oss som arbetsgivare, vår lönestatistik, och mer, på malmo.se/jobb
Malmö stad har varit finskt förvaltningsområde sedan 2015. Det innebär ett särskilt ansvar att informera om den finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på finska samt skydda och främja det finska språket och kulturen. Odotamme innolla hakemustasi!
Vi strävar efter att vår personal ska spegla den mångfald som finns i Malmö. Därför välkomnar vi sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas olika behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
