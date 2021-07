Undersköterska till Dagkirurgin i Gävle - Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning - Undersköterskejobb i Gävle

Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning / Undersköterskejobb / Gävle2021-07-05Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden - Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient - så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.Dagkirurgin i Gävle är en självständig enhet med förberedande samtalsrum, 5 operationssalar, egen barn del för pre- och postoperativ vård av barn. Den postoperativa vården av vuxna är uppdelad i en övervakningsdel och en återhämtningsdel. Dagkirurgin har egna operationsplanerare som kallar patienter till operation. Vi utför planerad verksamhet med cirka 4000 operationer per år inom kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård, öron- näsa- hals, ögon och tand. Våra patienter har en varierande ålder och de yngsta är barn som fyllt tre år.Följ länken för att se hur vi på Dagkirurgi arbetar: https://youtu.be/eqaFX8Ld1-4 2021-07-05Som undersköterska på dagkirurgin deltar du i det perioperativa arbetet av vuxna och barn. Det innebär att du jobbar som pass på operationssalen samt jobbar på uppvakningsdelen där du deltar i det pre- och postoperativa övervakningsarbetet. Vi kan även erbjuda jobb i Dagkirurgins receptionsdel. Ett gemensamt mål är att vi endast utför arbetsmoment som skapar mervärde för patienten.Vi har välfungerande team som behöver förstärkas med nya kollegor. Hör gärna av dig om du har frågor så berättar vi mera om vårt arbete på Dagkirurgin.Som undersköterska och kollega erbjuder vi dig:Regelbundna utbildningsdagar en gång per månad med APT, professionsmöte och utbildningDagtidsarbete och lättkväll till kl. 19.00Lediga helgerPersonligt anpassad introduktionArbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfrågaIndividuell utvecklingsplanLäs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!Vi söker dig som är undersköterska, gärna med några års erfarenhet.Du har god förmåga i att vara tvärprofessionell i samarbetet kring patienten, samt har flexibiliteten att ändra planering och arbetsuppgifter enligt patientens och verksamhetens behov. Stor viktläggs vid personlig lämplighet.Intervjuer görs löpande.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-09-05Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning5845864