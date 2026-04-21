Undersköterska till Cytostatikamottagning i Ystad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du få möjlighet att arbeta i en lärorik miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Då ska du söka tjänsten som undersköterska hos oss!
Cytostatikamottagningen i Ystad är en onkologisk behandlingsenhet som tar emot patienter för behandling av gastrointestinala cancersjukdomar samt lungcancer. På enheten bedrivs även specialistläkarmottagning inom onkologi. På cytostatikamottagningen görs även ett större antal PICC-line-inläggningar både för enhetens patienter samt patienter på hela lasarettet med behov av PICC-line-infart. Vi har därtill ett nära samarbete med mobila teamet och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH).
Cytostatikamottagningen är en del av vårdenhet (VE) kirurgisk vård Ystad som även består av Kirurgi och urologiavdelning, Endoskopimottagning samt Kirurgimottagning. Vi är ett tight och engagerat team som värdesätter gemenskap och trivsel. Hos oss strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla kan känna sig hemma och utvecklas i sin yrkesroll, samtidigt som vi har roligt tillsammans. Under hösten 2024 flyttade vi till nyrenoverade ändamålsenliga lokaler vilket varit ett fantastiskt lyft både för oss och våra patienter.
Lasarettet i Ystad är det välkomnande akutsjukhuset som präglas av öppenhet och gemenskap. Vi har korta kontaktvägar och en närhet till varandra som gör samarbete enkelt. På lasarettet har vi verksamhet dygnet runt och ett brett utbud av specialiserad vård. Vi bedriver både akut- och planerad hälso- och sjukvård med omtanke om varje patient. Vårt mål är att vara ett personligt sjukhus i framkant - vi arbetar tillsammans för en god, säker och personcentrerad vård.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Vår mottagning präglas av ett nära samarbete mellan de olika professionerna och ett trevligt arbetsklimat. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en lärorik miljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Som undersköterska hos oss har du en nyckelroll i att skapa en trygg och omhändertagande miljö för patienterna. I din roll utför du patientnära arbete såsom att delta i mottagningsarbetet såväl på läkarmottagning som vid behandlingar. Dina arbetsuppgifter inkluderar därtill att assistera vid inläggning av PICC-line, blodprovtagning, kontroll av vitalparametrar hos patient och hantera förrådsbeställningar. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och utvecklande arbete, där du har möjlighet att växa och utvecklas i din roll som undersköterska. Du får därtill möjlighet till utbildning inom taktil massage.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Du som söker ger alltid ett gott bemötande, har en hög servicevilja och god social kompetens. Som person är du lugn, stabil och har lätt för att anpassa dig till varje patients unika behov. Du tar egna initiativ till förbättringar som gör att arbetet på enheten utvecklas och du har en önskan att utveckla både din yrkesroll samt dina kunskaper inom ditt yrkesområde. Vidare har du en helhetssyn på arbete och patient med en god förmåga att prioritera och samarbeta. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319974".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
271 82 YSTAD
Region Skåne, Lasarettet i Ystad
Ellinor Wingård, Teamledare 0411-99 51 80
9867708