Undersköterska till Capio Vårdcentral Klippan (långtidsvikariat)
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
Vi är en familjär och engagerad vårdcentral som värderar ett varmt bemötande och hög tillgänglighet för våra patienter. Våra moderna och rymliga lokaler ligger lättillgängligt, med goda kommunikationer med både bil, tåg och buss. För dig som pendlar finns gratis parkering i direkt anslutning till vårdcentralen.
Hos oss arbetar ett positivt och sammansvetsat team på cirka 30 medarbetare, som tillsammans tar hand om våra cirka 7 500 listade patienter. Vi erbjuder en variationsrik arbetsmiljö där vi möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Vår verksamhet präglas av laganda, respekt och ett öppet klimat där vi lär av och stöttar varandra - hos oss är du aldrig ensam.
Utöver basal primärvård har vi flera specialistmottagningar, bland annat för diabetes, hypertoni, inkontinens, äldre och astma/KOL. Vi har även kuratorsmottagning, barnmorskemottagning (BMM), barnavårdscentral (BVC), arbetsterapeut och kiropraktor.
Vill du bli en del av vårt team? Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll
Som undersköterska hos oss erbjuds du en varierad och meningsfull tjänst där du både arbetar självständigt och i nära samarbete med övriga yrkeskategorier. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar provtagning på vårt laboratorium samt ansvar för vårdcentralens provtagningsmottagning. Du utför även andra arbetsuppgifter såsom EKG-undersökningar och blodtryckskontroller. Vid behov kan även arbete i vår reception förekomma, då vi tillsammans stödjer och avlöser varandra för att upprätthålla ett gott patientflöde.
Du kommer även att assistera kollegor vid olika undersökningar och behandlingar, samt ha en viktig roll i att säkerställa ordning och struktur i det dagliga arbetet på vårdcentralen. Du fungerar som ett stöd till läkare och sjuksköterskor och bidrar till en trygg, effektiv och smidig arbetsmiljö för både patienter och kollegor.
Då vår blivande tjänstlediga undersköterska även har rollen som miljöombud ser vi gärna att du har intresse för miljö och kan tänka dig att bistå i det arbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en trygg och trivsam arbetsplats med lojal och erfaren personal där många har arbetat länge. Hos oss möts du av en familjär stämning, stabila patientrelationer och stor möjlighet till variation i arbetet. Här får du chans till utveckling, individuella ansvarsområden och vi värdesätter din unika kompetens. Arbetsklimatet präglas av högt i tak, mycket humor och hjälpsamma kollegor. Vi har dagliga gemensamma pauser och avslutar veckan med en extra trevlig frukost på fredagar. Du blir en del av en trygg organisation med nära ledarskap, kollektivavtal och förmånligt friskvårdsbidrag.
Om dig
Du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen (krav). Du känner dig trygg i din yrkesroll, värnar om patientens behov, är noggrann och eftersträvar god kvalitet i ditt arbete. Vi ser gärna att du har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter situationens krav.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team är central för rollen. Det är meriterande om du har erfarenhet av provtagning eller arbete på vårdcentral. Du har ett gott bemötande mot både kollegor och patienter och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat t.o.m. juni 2028, med stor möjlighet till fast anställning
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
