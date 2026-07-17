Undersköterska till BUPs slutenvårdsavdelning
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Undersköterskejobb / Falun Visa alla undersköterskejobb i Falun
2026-07-17
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatriska slutenvårdsavdelning tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst. BUP består av fem öppenvårdsmottagningar utspridda över länet samt våra länsgemensamma verksamheter: slutenvårdsavdelning inkluderat akutteam, ätstörningsenheten, familjeterapienheten och En väg in.
Vi söker nu en undersköterska för en tillsvidareanställning heltid dag-kväll-helg till BUPs slutenvårdsavdelning, avdelning 68, i Falun. Avdelning 68 har fyra vårdplatser och är en gemensam resurs för hela BUP Dalarna. Avdelningens uppdrag är att arbeta med akuta situationer och
kortare inläggningar. På avdelningen sker ett nära samarbete mellan olika professioner som sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, kuratorer och läkare.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar sedvanliga undersköterskeuppgifter inom psykiatrisk omvårdnad. På avdelning 68 kommer du att få ett spännande, omväxlande och utvecklande arbete med patienter och vårdnadshavare . Du kommer att få vara en del av vårt akutteam samt vara en del av vår dagverksamhet som drivs i samarbete med vår länsgemsamma ätstörningsenhet, allt för ett att göra arbetet omväxlande och utvecklande. Arbetet på avdelningen kännetecknas av engagemang och lyhördhet, där vi alltid har barnet/ungdomen i fokus.Kvalifikationer
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri och/eller psykiatri
Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar
Vi söker dig som tycker om att arbeta i team, är lösningsfokuserad flexibel och har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister via ett digitalt registerutdrag alternativt i obrutet kuvert enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:683". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Annika Halvarsson Annika.H.Olsson@regiondalarna.se 023-490743 Jobbnummer
10005580