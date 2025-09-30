Undersköterska till Bo tryggt hemma
2025-09-30
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du brukarens förlängda arm och hjälper och stöttar med det personen inte längre klarar av på egen hand i sin vardag.
Arbetsuppgifterna är varierande och du utför både insatser inom SoL så som omvårdnadsarbete som stöttning med hygien, klädsel och måltider. Och serviceinsatser som städ, inköp och tvätt samt sociala insatser som promenad och social samvaro.
Du kommer även att arbeta inom HSL och med delegation från våra sjuksköterskor då också utföra medicinska insatser. Jobbet är utvecklande och låter dig ta mycket ansvar.
Arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid, samt varannan helg. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du ska vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom hemtjänstverksamhet tidigare.
Som person ska du vara trygg i dig själv och du tar ansvar för dina handlingar.
Du ska kunna hantera stress och vara flexibel i ditt arbete. Du har en positiv inställning till arbetet inom äldreomsorgen.
Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i så väl arbetsuppgifter som i verksamheten som helhet.
Som person är det viktigt att du kan ge av dig själv och arbeta både i team och självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska kunna utrycka dig väl i svenska språket både muntligt som skriftligt då dokumentation är en återkommande del i vårt arbete.
God digital kompetens förväntas då vi arbetar i digitala system dagligen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Enhetschef Bo tryggt hemma
Linn Ottosson linn.ottosson@horby.se 0415-37 85 15 Jobbnummer
