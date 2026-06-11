Undersköterska till Blidösundsgården | Tiohundra
Tiohundra AB, Omsorgsboende, Blidösundsgården / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-11
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Välkommen till Blidösundsgården, ett litet äldreboende i Roslagens vackra skärgård.
Hos oss får du arbeta i en trygg och personlig miljö där varje medarbetare gör skillnad varje dag.
Ta chansen att kombinera meningsfullt arbete med en unik arbetsplats på en idyllisk ö.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Vi söker dig som är undersköterska och vill vara en viktig del av våra boendes vardag. Du arbetar med sedvanliga omvårdnadsuppgifter, med särskilt fokus på trygg och kvalitetssäker omsorg. I arbetet ingår även delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska, såsom medicinering.
Vi har tre lediga tjänster: två dagtjänster med en sysselsättningsgrad på 75 % samt en nattjänst.
Observera att Blidösundsgården ligger på Blidö, en ö i Norrtäljes vackra skärgård. För att ta dig hit smidigt behöver du ha körkort och tillgång till egen bil.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska/vårdbiträde.
Omvårdnad av boende.
Dokumentation.
Städ och tvätt.
Om vårt erbjudande:
Som en del av våra förmåner erbjuder vi friskvårdsbidrag på upp till 5 000 kr per år för heltidsanställda, via Epassi. För dig som arbetar deltid anpassas beloppet proportionerligt efter din tjänstgöringsgrad.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel för att få anställning som undersköterska.
Ha god kunskap i svenska språket i tal och skrift.
Körkort och tillgång till egen bil.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Erfarenhet av psykisk ohälsa och demenssjukdomar.
Ha en god datorvana då dokumentation och signering sker digitalt.
Som person är du flexibel och trygg. Du har empati i mötet med andra människor och ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du har en god samarbetsförmåga, tar ansvar och har en förmåga att bevara lugnet och göra kloka prioriteringar även i mer krävande situationer. Du tar egna initiativ, är självgående och mån om att ge god service.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi välkomnar dig till oss på Blidösundsgården. Vi har 14 lägenheter med bemanning dygnet runt, året runt. Personalgruppen består av 14 anställda dag och natt. Boendet har en egen kock. Vår målsättning är att skapa boenden som vi själva skulle välja att bo på. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående. Gemensamt för alla våra boenden är att de drivs med engagemang och värme.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Blidösundsgården 1 (visa karta
)
760 17 BLIDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Omsorgsboende, Blidösundsgården Kontakt
Ulda Guerrero Cerda ulda.guerrero.cerda@tiohundra.se 0812327456 Jobbnummer
9960247