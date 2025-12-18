Undersköterska till Björkviks vårdhem, vikariat.
2025-12-18
Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge människor möjlighet till ett bättre liv? Då är du rätt person för oss! Vi på Björkvik söker just nu ansvarsfull och driven undersköterska som delar vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv."Publiceringsdatum2025-12-18Om företaget
Björkviks vårdhem i Höör har 37 vårdplatser fördelat på HVB, särskilt boende (SÄBO) och korttid. Våra klienter har varierad psykiatrisk problematik inom psykos, ångest, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska störningar och ofta i kombination med missbruk. På Björkvik arbetar vi framför allt med en grund i KBT.
Om tjänsten
Som undersköterska på avdelning Särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning kommer du att ha ett varierande arbete där du bland annat kommer planera och genomföra individuella insatser efter behov och mål utifrån våra boendes genomförandeplaner. Du kommer dagligen att dokumentera i vårt dokumentationssystem. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med övrig hälso- och sjukvårdspersonal.
Exempel på arbetsuppgifter:
Motiverande och stödjande samtal
Följa upp de boendes veckoplanering och genomförandeplan
Hantera läkemedel utifrån delegation
Planera aktiviteter och körningar
Social samvaro
Stöd vid dagliga insatser och ADL (exempelvis omvårdnad, måltidsstöd, städ, tvätt och inköp)
Anställningsvillkor: Tjänsten innebär 85% arbete dagar, kvällar och helger. Vikariat under ca 12 månader med tillträde i januari med eventuell möjlighet till förlängning.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du är en person som har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med målgruppen, samsjuklighet.
B-körkort manuellt
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan via denna ansökningssida!
Kontaktuppgifter
Louise Ekerholm, louise.ekerholm@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Marja Sandberg marja.sandberg@humana.se Jobbnummer
9652437