Undersköterska till Björkris vård och omsorgsboende
Kungsbacka Kommun / Undersköterskejobb / Kungsbacka Visa alla undersköterskejobb i Kungsbacka
Vill du arbeta som undersköterska på en arbetsplats där du verkligen får möjlighet att göra skillnad - och där du kan känna stolthet över det du gör varje dag? Trivs du i en trygg och fin miljö tillsammans med engagerade kollegor som brinner för god omsorg? Då kan du vara den vi söker! Vi behöver nu stärka vårt team och välkomnar fler undersköterskor till oss.
Björkris är Kungsbackas största vård- och omsorgsboende och stod klart våren 2023. Här finns 120 moderna och hemtrevliga lägenheter där varje hyresgäst får möjlighet att skapa sin egen trygga vardag. Med närhet till pendeln och bara 20 minuter till Göteborg är det en smidig och lättillgänglig arbetsplats.
Rollen som Undersköterska hos oss
I jobbet ger du en god omvårdnad och social omsorg utifrån hyresgästens behov. I ditt arbete ingår även social dokumentation, olika hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att planera och utföra dagliga aktiviteter för en trivsam tillvaro för våra hyresgäster. Vi arbetar kvalitativt och målinriktat med BPSD-register och andra metoder som främjar ett personcentrerat arbetssätt där vården och omsorgen sker tryggt och säkert utifrån individens behov och önskemål. Vi vill kunna erbjuda trygghet till de vi finns för, där vi ser samarbete som en nyckelfaktor för vår organisation. Vi tycker att kontaktpersonens roll är mycket viktig och vill att man tar ett stort ansvar inom det området.
På vårt boende så är det Serviceförvaltningen som städar hyresgästernas lägenheter och våra arbetskläder skickas på cirkulationstvätt. Publiceringsdatum2026-02-16Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/vard--och-omsorgsboende/bjorkris-vard--och-omsorgsboende?mark=BjÃ¶rkris+vÃ¥rd+och+omsorgsboendehttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en fast anställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Om tillsvidareanställning dag/kväll (gäller ej natt) Lägg till: Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska.
Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb-och-praktik/att-jobba-hos-oss
Är du intresserad av timanställning eller sommarjobba gå in på denna länken och sök tjänst där. https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=Timvikariat+&+Sommarjobb&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93".
