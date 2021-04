Undersköterska till Bjöla vård- och omsorgsboende - Göteborgs kommun - Apotekarjobb i Göteborg

I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-07Vi söker undersköterskor till Bjöla vård- och omsorgsboende!Bjöla vård- och omsorgsboende ligger vackert nära havet vid Näset i Västra Frölunda. Här finns 64 lägenheter avsedda för personer med demenssjukdom. Det finns fina promenadvägar och en härlig trädgård som används flitigt under sommarhalvåret. Här på Bjöla skapas innehållsrika dagar genom olika typer av aktiviteter för hyresgästerna.Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt hyresgästen så att vardagen fungerar på ett bra sätt. I arbetet ingår allt det som hen på grund av sin demenssjukdom behöver dagligt stöd i.I dina arbetsuppgifter ingår att ge social omsorg, service och omvårdnad genom att se till det friska hos varje omsorgstagare. Du kommer att vara kontaktpersonal för 1-2 hyresgäster. Det innebär att närvara vid välkomstsamtal, upprätta och löpande uppdatera genomförandeplan, kontakt med anhöriga och även externa kontakter. Arbetsuppgifterna innebär också att dokumentera enligt Socialtjänstlagen samt Hälso- och Sjukvårdslagen. Vidare ska du utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterska.Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för.Det finns möjlighet att påverka arbetstiden utifrån verksamhetens behov genom schemaläggning i IT-systemet Time Care Planering. Alla medarbetare erbjuds att arbeta heltid med möjlighet till deltid. Du kommer att ha din tjänst placerad på en av enheterna men du behöver även kunna arbeta på annan enhet då behov uppstår.Låter det här som en tjänst som skulle passa dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning, meriterande är om du har YH-utbildning i demens. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg med inriktning demens/geriatrik. I uppdraget som undersköterska är det viktigt att du har god kännedom om socialtjänstlagen.Som person är du engagerad i ditt arbete, initiativtagande, stabil, kvalitetsmedveten och har en god samarbetsförmåga. I tjänsten ingår dokumentation samt kommunikation med både hyresgäster och anhöriga, det är därför viktigt att du har en god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.Är du den vi söker? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTVad kan vi erbjuda dig?Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenNär du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-06-01 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21